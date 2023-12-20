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Суд запретил киевлянину пользоваться квартирой, за которую он оплачивал счета — детали дела

20 декабря 2023 10:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд запретил киевлянину пользоваться квартирой, за которую он оплачивал счета — детали дела
Человек оплачивает счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ноябре 2022 года киевлянин обратился в Шевченковской районной администрации с просьбой оформить договор аренды квартиры. Он требовал признания своего права на использование коммунальной квартиры, опираясь на договор аренды, впрочем, суд постановил отказать мужчине в праве пользоваться квартирой.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда.

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Киевлянину запретили пользоваться квартирой — детали

Известно, что в своем заявлении киевлянин опирался на договор аренды, заключенный с подразделением "ЭКОС" компании "Киевгорстрой" в 2007 году, который продлевался каждый год до 2011. По словам мужчины, он должен был получить ордер на жилье от своего работодателя, но этого не произошло.

В сообщении суда говорится, что 12 сентября 2012 года, по решению Шевченковского районного суда Киева, имущество, включая общежития "Киевгорстрой", было передано в коммунальную собственность Киева. Шевченковская районная администрация закрепила за коммунальным предприятием "Управляющая дирекция Шевченковского района" управление тремя жилыми домами и общежитием. 

В свою очередь, мужчина утверждал, что продолжает проживать по указанному адресу вместе с семьей и оплачивает коммунальные услуги, о чем свидетельствуют квитанции на его имя.

Когда он попытался оформить аренду в ноябре 2022 года, администрация ответила, что без ордера на комнату, у него нет правовых оснований для проживания там.

Что решил суд по делу об использовании квартиры

Мужчина настаивал на том, что соблюдал все правила проживания в общежитии, оплачивал счета и содержал жилье в хорошем состоянии с 2007 года. Однако его иск был отклонен, так как он не смог доказать нарушение его законных прав и интересов со стороны Шевченковской районной администрации.

Суд постановил, что нет правовых оснований для предоставления мужчине права на пользование коммунальной квартирой.

"Суд пришел к выводу, что юридические основания для признания у истца прав на использование коммунального жилого помещения не установлены", — говорится в сообщении.

Напомним, что НАБУ и САП удалось разоблачить владельца частного общества на предложении взятки в виде недвижимости в возведенных им новостройках. Их общая площадь составляет более 5200 квадратных метров, приблизительная стоимость — более 170 млн грн.

Также мы сообщали, что в Киеве отказались сдать квартиру военному, потерявшему на фронте обе ноги. Владелец заявил, что не хочет, чтобы там жил инвалид.

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