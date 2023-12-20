Суд заборонив киянину користуватися квартирою, за яку він сплачував рахунки — деталі справи

Людина сплачує рахунки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2022 року киянин звернувся до Шевченківської районної адміністрації з проханням оформити договір оренди квартири. Він вимагав визнання свого права на використання комунальної квартири, спираючись на договір оренди, втім суд постановив відмовити чоловікові в праві користуватися квартирою.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду.

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Відомо, що у своїй заяві киянин спирався на договір оренди, укладений з підрозділом "ЕКОС" компанії "Київміськбуд" у 2007 році, який продовжувався щороку до 2011 року. За словами чоловіка, він мав отримати ордер на житло від свого роботодавця, але цього не відбулося.

У повідомленні суду йдеться, що 12 вересня 2012 року, за рішенням Шевченківського районного суду Києва, майно, включаючи гуртожитки "Київміськбуд", було передано до комунальної власності Києва. Шевченківська районна адміністрація закріпила за комунальним підприємством "Управляюча дирекція Шевченківського району" управління трьома житловими будинками та гуртожитком.

Своєю чергою чоловік стверджував, що продовжує проживати за вказаною адресою разом із сім'єю та оплачує комунальні послуги, про що свідчать квитанції на його ім'я.

Коли він спробував оформити оренду у листопаді 2022 року, адміністрація відповіла, що без ордера на кімнату, він не має правових підстав для проживання там.

Що вирішив суд у справі про використання квартири

Чоловік наполягав на тому, що дотримувався всіх правил проживання у гуртожитку, сплачував рахунки та утримував житло у хорошому стані з 2007 року. Проте його позов було відхилено, оскільки він не зміг довести порушення його законних прав та інтересів з боку Шевченківської районної адміністрації.

Суд ухвалив, що немає правових підстав для надання чоловікові права на користування комунальною квартирою.

"Суд дійшов висновку, що юридичних підстав для визнання у позивача прав на використання комунального житлового приміщення не встановлено", — йдеться у повідомленні.

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