Суд оставил под стражей столичного торговца младенцами

Иллюстративная фотография. Источник: freepik

По апелляционной жалобе прокуратуры, киевский злоумышленник, подозреваемый в торговле новорожденными, снова взят под стражу. Раньше ему назначали домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По апелляционной жалобе Оболонской окружной прокуратуры города Киева столичный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, которым была изменена мера пресечения вместо содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в организации схемы продажи младенцев за границу. Согласно определению апелляционного суда, злоумышленник снова взят под стражу в судебном зале.



Ранее Оболонский райсуд столицы отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей экс-правохранителю, продававшему младенцев за границу под видом суррогатного материнства.



Несмотря на тяжесть преступления и приведенные факты незаконного влияния подозреваемого на других фигурантов и свидетелей в уголовном производстве, суд избрал последнему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Съемочная группа телеканала 1+1 в зале. Источник: Киевская городская прокуратура

Не соглашаясь с решением, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.



Столичные правоохранители прекратили деятельность преступной организации, участники которой причастны к 10 фактам незаконного перемещения за границу младенцев. По результатам расследования сообщено о подозрении 12 лицам, среди которых два организатора и 10 активных участников.

Напомним, что ранее в Киеве задержали мужчин, которые избивали и требовали криптовалюту у предпринимателя. Также в столице арестован действующий майор ФСБ, который планировал устроить теракт возле станции метро "Арсенальная".