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Суд залишив під вартою столичного торговця немовлятами

18 жовтня 2023 18:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Суд залишив під вартою столичного торговця немовлятами
Ілюстративне фото. Джерело: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

За апеляційною скаргою прокуратури, київського зловмисника, підозрюваного в торгівлі новонародженими, знову взято під варту. Раніше йому призначали домашній арешт.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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За апеляційною скаргою Оболонської окружної прокуратури міста Києва столичний апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, яким було змінено запобіжний захід замість тримання під вартою на домашній арешт підозрюваному в організації схеми продажу немовлят за кордон. Згідно з ухвалою апеляційного суду, зловмисник  знову взятий під варту у судовій залі. 
 
Раніше Оболонський райсуд столиці відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою експравоохоронцю, який продавав немовлят за кордон під виглядом сурогатного материнства. 
 
Попри тяжкість злочину та наведені факти незаконного впливу підозрюваного на інших фігурантів та свідків у кримінальному провадженні, суд обрав останньому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. 
 

Суд залишив під вартою столичного торгівця немовлятами
Знімальна група телеканалу 1+1 в судовій залі. Джерело: Київська міська прокуратура

Не погоджуючись з рішенням, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку. 
 
Наголошується, що столичні правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої причетні до 10 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят. За результатами розслідування повідомлено про підозру 12 особам, серед яких 2 організаторів та 10 активних учасників. 

Нагадаємо, що раніше у Києві затримали чоловіків, які били та вимагали криптовалюту в підприємця. Також в столиці заарештували чинного майора ФСБ, який планував влаштувати теракт біля станції метро "Арсенальна". 

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