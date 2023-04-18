Суд увеличил залог и вернул в СИЗО еще одного организатора "пьяных вечеринок"

Один из организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве доставлен в СИЗО, 18 апреля 2023 года. Фото: t.me/andrii_nebytov

Киевский апелляционный суд назначил второму организатору "пьяных вечеринок" в столице 600 тысяч гривен залога. 22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

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"Снова в наручниках: второму организатору пьяных вечеринок в столице назначили 600 тысяч залога", — заявил Небытов.

Он сообщил, что "сегодня Киевский апелляционный суд увеличил залог и заключил под стражу еще одного участника группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками, снимала непристойности на видео и распространяла в сети".

22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО. Имя фигуранта Небытов не назвал.

Глава полиции Киевщины также напомнил, что 1 февраля полиция Киевщины объявила о подозрении молодым людям, которые доводили девушек до состояния беспомощности и заставляли выполнять непристойные действия.

Досудебное расследование продолжается.

Также глава полиции опубликовал видео, на котором видно, как одного из фигурантов скандального дела ведут в наручниках и сопровождении правоохранителей.

Вчера, 17 апреля, суд увеличил сумму залога до 536 800 гривен и взял под стражу прямо в зале суда еще одного причастного к вечеринкам — Ярослава Домбровского. На днях его освободили из-под стражи после внесения залога, но суд пересмотрел это решение.

Напомним, в феврале двум блогерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя скандал вокруг вечеринок, на которых унижали девушек, обратился в Главное управление Национальной полиции и Офис генерального прокурора по поводу обеспечения проведения безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности.

24 марта суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о "пьяных вечеринках" — Олеге Захаре, подозреваемом в сексуальном насилии.