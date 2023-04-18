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Суд збільшив заставу та повернув до СІЗО ще одного організатора "п'яних вечірок"

18 квітня 2023 23:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Суд збільшив заставу та повернув до СІЗО ще одного організатора "п'яних вечірок"
Одного з організаторів "п'яних вечірок" у Києві доставили у СІЗО, 18 квітня 2023 року. Фото: t.me/andrii_nebytov
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Київський апеляційний суд призначив другому організатору "пʼяних вечірок" у столиці 600 тисяч гривень застави. 22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов

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Що відомо

"Знову у кайданках: другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави", — заявив Нєбитов.

Він повідомив, що "сьогодні Київський апеляційний суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного учасника групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео і поширювали в мережі".

22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО. Імʼя фігуранта Нєбитов не назвав.

Глава поліції Київщини також нагадав, що 1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану безпорадності та змушували виконувати непристойні дії.

Досудове розслідування триває.

Також глава поліції опублікував відео, на якому видно, як одного із фігурантів скандальної справи ведуть у наручниках та у супроводі правоохоронців. 

Учора, 17 квітня, суд збільшив суму застави до 536 800 гривень та взяв під варту прямо у залі суду ще одного причетного до вечірок Ярослава Домбровського. Днями його звільнили з-під варти після внесення застави, але суд переглянув це рішення.

Нагадаємо, у лютому двом блогерам, які у Києві знущалися над дівчатами, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

Омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи скандал навколо вечірок, на яких принижували дівчат, звернувся до Головного управління Національної поліції та Офісу генерального прокурора щодо забезпечення проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчинених правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. 

24 березня суд відправив під варту третього фігуранта справи про "п’яні вечірки" — Олега Захара, якого підозрюють у сексуальному насильстві. 

 

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