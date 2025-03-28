Стычка возле ТЦК в Киеве — что известно

Эвакуация автомобиля возле ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве возле ТЦК в Голосеевском районе произошла стычка между правоохранителями и военными адвокатами. В полицию поступило сообщение о том, что заминирован микроавтобус.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в пятницу, 28 марта.

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"Машину забирают, чтобы установить специальную аппаратуру", — сообщил водитель авто адвокатов возле Голосеевского ТЦК.

Мужчина в военной форме закрылся в машине, которую пытаются эвакуировать. По его словам, в машину якобы хотят установить какую-то аппаратуру, ведь сейчас ситуация набрала "серьезных оборотов".

Впоследствии стало известно, что в авто военных адвокатов возле Голосеевского ТЦК выбили стекло и "вытащили" из него водителя и адвоката. Все это происходит под наблюдением правоохранителей.

Позже авто военных адвокатов эвакуировали с территории возле Голосеевского ТЦК.

Кроме того, папу пострадавшего парня в драке возле Голосеевского ТЦК силой задержали правоохранители. Мужчину посадили в автомобиль полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщали, что столкновение возле Голосеевского ТЦК в Киеве произошло из-за припаркованного рядом автомобиля. Правоохранители заподозрили, что там есть взрывчатка и перекрыли дорогу, начали проверку водителя.

Впоследствии стало известно, что авто принадлежит военным адвокатам. Взрывчатки не нашли, но автомобиль решили эвакуировать.