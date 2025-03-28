Сутичка біля ТЦК у Києві — що відомо

Евакуація автомобіля біля ТЦК у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві біля ТЦК у Голосіївському районі сталася сутичка між правоохоронцями та військовими адвокатами. До поліції надійшло повідомлення про те, що заміновано мікроавтобус.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у п'ятницю, 28 березня.

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"Машину забирають, щоб встановити спеціальну апаратуру", — повідомив водій авто адвокатів біля Голосіївського ТЦК.

Чоловік у військовій формі зачинився в автівці, яку намагаються евакуювати. За його словами, в машину нібито хочуть встановити якусь апаратуру, адже зараз ситуація набрала "серйозних обертів".

Згодом стало відомо, що в авто військових адвокатів біля Голосіївського ТЦК вибили скло та "витягли" з нього водія й адвокатку. Усе це відбувається під наглядом правоохоронців.

Пізніше авто військових адвокатів евакуювали з території біля Голосіївського ТЦК.

Крім того, тата постраждалого хлопця в бійці біля Голосіївського ТЦК силою затримали правоохоронці. Чоловіка посадили в автомобіль поліціянтів та відвезли в невідомому напрямку.

Раніше ми повідомляли, що сутичка біля Голосіївського ТЦК у Києві сталася через припаркований поруч автомобіль. Правоохоронці запідозрили, що там є вибухівка й перекрили дорогу, почали перевірку водія.

Згодом сталося відомо, що авто належить військовим адвокатам. Вибухівки не знайшли, але автомобіль вирішили евакуювати.