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Сплошная коррозия и трещины: какие проблемы нашли в мостах Метро и Патона

18 августа 2023 05:40
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Сплошная коррозия и трещины: какие проблемы нашли в мостах Метро и Патона
Состояние моста Метро. Фото: Новости.
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Мост Метро и мост Патона оба находятся в 5-м состоянии работоспособности — то есть официально признаны неработоспособными. Из-за небрежного ухода за переправами у них развилась коррозия и появились весомые трещины.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В июле по распоряжению Кабмина была создана комиссия по проверке мостовых построек. Комиссия провела только визуальный осмотр двух самых проблемных мостов Киева, соединяющих правый и левый берега.

При осмотре были обнаружены значительные проблемы, которые необходимо будет решать столичным властям как можно скорее.

"Была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами", — говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Напомним, для полноценного ремонта моста Метро придется закрыть сообщение метрополитена через Днепр на красной ветке.

Между тем, мост Патона могут перекрыть полностью, если состояние переправы ухудшится еще больше.

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