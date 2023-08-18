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Суцільна корозія та тріщини: які проблеми знайшли в мостах Метро та Патона

18 серпня 2023 05:40
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Суцільна корозія та тріщини: які проблеми знайшли в мостах Метро та Патона
Стан мосту Метро. Фото: Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Міст Метро та міст Патона обидва перебувають в 5 стані працездатності — тобто офіційно визнані непрацездатними. Через недбалий догляд за переправами в них розвилась корозія та з'явились вагомі тріщини. 

Про це Новини.LIVE повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

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У липні за розпорядженням Кабміну була створена комісія з перевірки мостових споруд. Наразі комісія провела лише візуальний огляд двох найпроблемніших мостів Києва, що з'єднують правий та лівий береги. 

При огляді було виявлено значні проблеми, які необхідно буде вирішувати столичній владі якомога швидше. 

"Було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях з’єднання з поперечними вузлами", — йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури. 

Нагадаємо, для повноцінного ремонту мосту Метро доведеться закрити сполучення метрополітену через Дніпро на червоній гілці. 

Тим часом міст Патона можуть перекрити повністю, якщо стан переправи погіршиться ще більше. 

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