ДТП на Теремках в Киеве 4 ноября — какова была первая реакция водителя

Свидетели прокомментировали реакцию водителя на ДТП в Киеве
В Киеве в микрорайоне Теремки 4 ноября произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств. Водитель автобуса утверждает, что не виноват в аварии.
Об этом сообщила свидетельница аварии в комментарии для Новини.LIVE в понедельник, 4 ноября.
ДТП на Теремках
Сегодня утром на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП.
Сообщается, что в результате столкновения двух легковых автомобилей - "Mercedes-Benz" и "Lada Niva", а также автобуса "Mitsubishi", были зажаты водитель и пассажиры.
Свидетельница происшествия отметила, что, когда вытаскивали водителя автобуса он был в шоковом состоянии и повторял, что никого не убивал и не виноват. По его словам, автобус подрезали.
Напомним, в результате масштабной аварии в Голосеевском районе Киева известно об одном погибшем и по меньшей мере четырех пострадавших.
По данным очевидцев, вероятной причиной смертельной аварии могла стать детонация боеприпасов в военной машине.
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