ДТП на Теремках в Киеве 4 ноября — какова была первая реакция водителя

Последствия ДТП в Голосеевском районе Киева. Фото: ГСЧС

В Киеве в микрорайоне Теремки 4 ноября произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств. Водитель автобуса утверждает, что не виноват в аварии.

Об этом сообщила свидетельница аварии в комментарии для Новини.LIVE в понедельник, 4 ноября.

Читайте также:

ДТП на Теремках

Сегодня утром на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП.

Сообщается, что в результате столкновения двух легковых автомобилей - "Mercedes-Benz" и "Lada Niva", а также автобуса "Mitsubishi", были зажаты водитель и пассажиры.

Свидетельница происшествия отметила, что, когда вытаскивали водителя автобуса он был в шоковом состоянии и повторял, что никого не убивал и не виноват. По его словам, автобус подрезали.

Напомним, в результате масштабной аварии в Голосеевском районе Киева известно об одном погибшем и по меньшей мере четырех пострадавших.

По данным очевидцев, вероятной причиной смертельной аварии могла стать детонация боеприпасов в военной машине.