Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 1 мая

Температура упадет до -3 °C: синоптики предупредили киевлян о холоде
Погода в Киеве и области завтра, 1 мая, ожидается с переменной облачностью. Ночью местами температура воздуха снизится до -3 °C. В то же время осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве и области на 1 мая
В течение суток ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью 0...-3 °C, днем +8...+13 °C;
- в Киеве ночью +1...+3 °C, на поверхности почвы 0...-2 °C, днем +10...+12 °C.
