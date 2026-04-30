Прогноз погоди в Києві та області на завтра 1 травня

Люди гуляють Києвом.

Погода в Києві та області завтра, 1 травня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі місцями температура повітря знизиться до -3 °C. Водночас опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 1 травня

Упродовж доби вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 1 травня.

Температура повітря:

по Київській області вночі 0...-3 °C , вдень +8...+13 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +1...+3 °C, на поверхні ґрунту 0...-2 °C, вдень +10...+12 °C.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Святошинської РДА Георгія Зантарая, у Святошинському районі хочуть відновити житловий будинок, який постраждав внаслідок російського обстрілу 24 квітня. Вартість виконання робіт оцінюється приблизно у 20 мільйонів гривень.

Крім того, у столиці викрили шахрая, який ошукав народну артистку на значну суму. Зловмисник видав себе за співробітника СБУ. Фігуранту загрожує до 12 років увʼязнення.

Також у Києві подешевшали автомобільний газ та бензин А-95. Ціни на дизель та А-92 залишилися незмінними.