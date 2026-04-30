Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Температура впаде до -3 °C: синоптики попередили киян про холод

Температура впаде до -3 °C: синоптики попередили киян про холод

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 17:41
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 1 травня
Люди гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 1 травня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі місцями температура повітря знизиться до -3 °C. Водночас опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 1 травня

Упродовж доби вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Погода в Україні 1 травня. Фото: Meteoprog

Температура повітря: 

  • по Київській області вночі 0...-3 °C, вдень +8...+13 °C;
  • у Києві вночі +1...+3 °C, на поверхні ґрунту 0...-2 °C, вдень +10...+12 °C.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Святошинської РДА Георгія Зантарая, у Святошинському районі хочуть відновити житловий будинок, який постраждав внаслідок російського обстрілу 24 квітня. Вартість виконання робіт оцінюється приблизно у 20 мільйонів гривень.

Читайте також:

Крім того, у столиці викрили шахрая, який ошукав народну артистку на значну суму. Зловмисник видав себе за співробітника СБУ. Фігуранту загрожує до 12 років увʼязнення.

Також у Києві подешевшали автомобільний газ та бензин А-95. Ціни на дизель та А-92 залишилися незмінними.

погода прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації