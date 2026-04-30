Прогноз погоди в Києві та області на завтра 1 травня

Температура впаде до -3 °C: синоптики попередили киян про холод
Погода в Києві та області завтра, 1 травня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі місцями температура повітря знизиться до -3 °C. Водночас опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Києві та області на 1 травня
Упродовж доби вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі 0...-3 °C, вдень +8...+13 °C;
- у Києві вночі +1...+3 °C, на поверхні ґрунту 0...-2 °C, вдень +10...+12 °C.
