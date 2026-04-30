В Киеве упали цены на бензин А-95 и автомобильный газ

Автозаправочная станция.

В четверг, 30 апреля, АЗС в Киеве обновили цены на топливо. Автомобильный газ и бензин А-95 подешевели. В то же время стоимость дизеля и бензина А-92 осталась неизменной.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо в Киеве 30 апреля

По сравнению со вчерашними ценами, стоимость топлива в Киеве по состоянию на 30 апреля изменилась. В частности, бензин А-95 и газ стоят меньше. Средние цены на топливо в Киеве такие:

бензин А-95 премиум — 76,22 (-0,27 грн);

бензин А-95 — 72,22 (-0,12 грн);

бензин А-92 — 67,16 (без изменений);

дизельное топливо — 88,22 (без изменений);

газ автомобильный — 48,32 (-0,06 грн).

Средняя стоимость топлива в Киеве 30 апреля.

В то же время цена на топливо колеблется в зависимости от автозаправочной станции. По состоянию на 30 апреля АЗС в Киеве выставили такие ценники:

Стоимость топлива на АЗС Киева 30 апреля.

Последние новости Киева

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве на Оболони хотят обустроить новую зону отдыха. Речь идет о территории возле озера Вербное. Сейчас там фактически нет подхода к воде, а лестница находится в аварийном состоянии.

Также мы писали о том, что 29 апреля произошла авария на Дарницком мосту в Киеве. Водитель автомобиля Tesla столкнулся с двумя другими машинами. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина.

Добавим, что в Киеве задержали мужчину, который разгуливал по бульвару Верховной Рады с пистолетом. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно реагировал на замечания людей.

