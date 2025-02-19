Остановка во время тревог - в Киеве решат вопрос с транспортом

Председатель КГВА Тимур Ткаченко. Фото: скриншот из видео

Киев является едва ли не единственным городом в Украине, в котором общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог. Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что когда это решение принимали, то не было ни одного официального документа, кроме решения Совета обороны и протокола.

Об этом Ткаченко сказал в интервью для LB.ua.

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"Когда принималось это решение, ни одного официального документа, кроме решения Совета обороны и протокола, не было. Кто-то сформулировал, что это необходимо сделать. Там несколько подписей", — сказал Ткаченко.

Он предполагает, что это решили сделать после того, как в одном из городов произошло попадание. Поэтому власти Киева решили предотвратить такие трагедии в столице. При этом не было ни одного документа, аргументации, какого-то прогноза, официальной подписи под письмом, позиции военных или ГСЧС.

"То есть единственное, чем руководствовались, что это необходимо сделать, — и приняли решение. Ну, приняли и приняли, окей. Но то количество петиций, которое сегодня есть, тот запрос от киевлян точно говорит о том, что это решение нужно пересмотреть", — отметил глава военной администрации.

По его словам, это надо сделать профессионально и необходимо, чтобы каждый, кто несет ответственность: военные, ГСЧС, профильные службы, Департамент транспортной инфраструктуры, коммунальные предприятия, — тоже сказали свое мнение. А потом на основе этого уже стоит сформировать решение.

Ткаченко добавил, что сейчас работает рабочая группа, которая нарабатывает все алгоритмы, и тогда КГВА выйдут с финальным решением. Это произойдет на следующем заседании Совета обороны и вероятно, ситуация с транспортом в Киеве может измениться уже до конца февраля.

Ранее глава КГВА заявлял, что находиться на улице значительному количеству людей во время тревоги более опасно, чем ехать в транспорте.

Также он отметил примеры успешного использования укрытий на остановках общественного транспорта в других городах.