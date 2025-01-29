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У КМВА кажуть про неправдиві заяви щодо укриттів на зупинках

29 січня 2025 20:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зупинки-укриття у Києві — Ткаченко заявив, що міська влада робить неправдиві заяви
Люди на зупинці у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Адміністрація Києва запевняла, що для встановлення укриттів на зупинках немає відповідних будівельних норм, але це неправда. Для цього достатньо норм ДСТУ, адже це не загальне будівництво, а зведення окремих споруд.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у середу, 29 січня, під час круглого столу "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Ткаченка, для будівництва укриттів на зупинках не потрібно застосовувати ДБН (державні будівельні норми), оскільки для таких споруд існують інші технічні стандарти (ДСТУ). 

"Питання укриттів на зупинкових комплексах є важливим, оскільки під час спілкування з представниками міської адміністрації та мером міста мені було сказано, що для цього немає відповідних ДНБ. Однак це не відповідає дійсності, оскільки ДБН застосовуються лише для будівництва, а для таких споруд існують інші технічні стандарти (ДСТУ)", — сказав начальник КМВА.

Ткаченко підкреслив, що що вже є приклади успішного використання таких споруд в інших містах.

"Є багато міст, де успішно використовуються подібні укриття. Це питання повинні вирішувати відповідні фахівці. Буду розглядати це питання на порядку денному, адже якщо ми говоримо про те, що люди виходять на зупинкових комплексах — вони мають бути не скляні, а щонайменше такі, які забезпечують якусь громадську безпеку", — підсумував начальник КМВА.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко  заявив, що перебувати на вулиці значній кількості людей — більш небезпечно, ніж їхати в транспорті.

Також ми писали, що у Києві наразі відсутні сертифіковані укриття, які можна було б розмістити на зупинках громадського транспорту. Міська влада планує розглянути варіанти встановлення таких споруд та ініціювати виділення фінансування, як тільки це стане реальним.

Київ КМДА укриття столиця громадський транспорт

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