Помощь после атак РФ - в КМВА работают над сервисом

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Команда Киевской городской военной администрации начала работу над новым сервисом для киевлян. Он поможет жителям столицы в случае повреждения или разрушения имущества в результате российских атак.

Об этом сообщил руководитель КМВА Тимур Ткаченко в Telegram в субботу, 17 мая.

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"За время на должности четко увидел, что после российских атак люди не знают, куда обращаться, не могут понять, где получить помощь. Если бы РГА или столичная власть это не коммуницировала, единой платформы помощи просто нет", — отметил Ткаченко.

По его словам, КГГА начала работу над таким сервисом, в котором будет все необходимое:

помощь в случае потери жилья;

помощь с временным приютом;

возможности финансовой поддержки;

гуманитарная или психологическая помощь;

юридические вопросы и тому подобное.

"Вижу это как приложение и платформу. И если мы реализуем это в Киеве — дальше поможем всей Украине", — отметил Ткаченко.

Поэтому он обратится к столичным депутатам для поддержки инициативы.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, в Святошинском районе жители разрушенного дома призвали городские власти предоставить информацию о компенсации и помощь с жильем.

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