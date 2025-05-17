Допомога після атак РФ — у КМВА працюють над сервісом

Керівник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Команда Київської міської військової адміністрації почала роботу над новим сервісом для киян. Він допоможе мешканцям столиці у разі пошкодження чи руйнування майна внаслідок російських атак.

Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у суботу, 17 травня.

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"За час на посаді чітко побачив, що після російських атак люди не знають, куди звертатися, не можуть зрозуміти, де отримати допомогу. Якби РДА чи столична влада це не комунікувала, єдиної платформи допомоги просто немає", — зазначив Ткаченко.

За його словами, КМВА розпочала роботу над таким сервісом, в якому буде все необхідне:

допомога у разі втрати житла;

допомога з тимчасовим притулком;

можливості фінансової підтримки;

гуманітарна чи психологічна допомога;

юридичні питання тощо.

"Бачу це як застосунок і платформу. І якщо ми реалізуємо це в Києві — далі допоможемо всій Україні", — зауважив Ткаченко.

Тому він звернеться до столичних депутатів для підтримки ініціативи.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, у Святошинському районі мешканці зруйнованого будинку закликали міську владу надати інформацію про компенсації та допомогу з житлом.

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