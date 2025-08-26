В Киеве появятся правила относительно развлечений на воде

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Вскоре в Киеве будут действовать правила для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и других плавсредствах. Следовательно, появятся отдельные места для развлечений на воде.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко во вторник, 26 августа, в Telegram.

Итак, по словам Ткаченко, в Киеве будут действовать правила для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и тому подобное.

"Обращаются киевляне с вопросами: а как так, почему на воде рядом плавают на каяках и гоняют на водных скутерах? В прибрежной полосе опасные плавсредства, а на берегу — детки. Почему за это никого не наказывают? Это травмоопасно и это неуважение к киевлянам", — рассказал начальник КГВА.

А также отметил, что как оказалось, местных правил в Киеве просто нет. Требование утвердить их было еще с августа 2022 года. В других регионах утвердили три года назад: "а в Киеве — или проспали, или не захотели".

"Теперь мы наработали правила для Киева, согласовали их с Администрацией судоходства и сегодня я их подписал", — сообщил Ткаченко.

А также добавил, что текст распоряжения впоследствии появится на официальном портале Киева.

"Теперь должны зафиксировать, что будут отдельные места для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и других средств для развлечений на воде. И составляющая безопасности будет в приоритете. А нарушителей полиция будет привлекать к ответственности", — подытожил глава КГВА.

Скриншот сообщения Ткаченко/Facebook

