Совет обороны Киева провел срочное заседание без участия Кличко

Председатель КГВА Тимур Ткаченко. Фото: скриншот из видео

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в среду, 30 апреля, провел срочное заседание Совета обороны города. На нем не присутствовал мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

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Заседание Совета обороны Киева

По словам Ткаченко, учитывая отсутствие соруководителя Совета обороны города, заседание состоялось без протокола. Главной темой стала ликвидация последствий вражеской атаки на 24 апреля.

"За несколько дней до массированного удара по столице я провел совещание по сотрудничеству коммунальных служб на местах ликвидации последствий. Тогда меня заверили, что механизмы четкие и понятные. Однако, последняя ситуация в Святошинском районе оставляет ряд вопросов", — подчеркнул он.

Председатель КГВА отметил, что на заседании он заслушал Петра Пантелеева, Николая Поворозника, представителей ГСЧС и председателя Святошинской РГА. Он подчеркнул важность синхронизации коммуникации между ответственными службами, поскольку жалобы от пострадавших жителей Святошинского района продолжают поступать.

Кроме того, Ткаченко получил обратную связь от волонтерских организаций и отметил, что эта ситуация не предусматривает проволочек и компромиссов. Он поручил разработать четкий план действий для служб по реагированию на последствия обстрелов, который должен включать;

создание оперативного штаба;

расселение людей;

предоставление гуманитарной и правовой помощи;

расчистку завалов;

обследование поврежденных зданий;

финансирование восстановительных работ.

Ткаченко добавил, что обеспечить всем необходимым каждую пострадавшую семью — обязанность города.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в Святошинском районе погибли люди.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте попадания через неделю после удара РФ и показал, как выглядит поврежденный дом.