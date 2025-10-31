Ткаченко закликав Київраду та Кличка виділити кошти на оборону

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав Київраду невідкладно переглянути видатки бюджету на безпеку та оборону. Він підкреслив, що ресурси мають піти на посилення ППО, перехоплення ворожих дронів і підтримку військових, а приховування оборонних витрат неприпустиме.

Про це Тимур Ткаченко написав у п'ятницю, 31 жовтня, в Telegram.

Ткаченко закликав переглянути видатки на оборону

Ткаченко зазначив, що Київрада планує на 6 листопада провести коригування бюджету. За його інформацією, йдеться про більш ніж 5 мільярдів гривень.

Начальник КМВА зауважив, що серед запропонованих проєктів видатків немає жодного, який би стосувався допомоги армії та захисту від дронів ворога. На його думку, саме ці видатки повинні бути пріоритетом під час війни.

"Ситуація, яка складається — це дуже поганий дзвінок. Зараз я підготував звернення до фракцій, до депутатського корпусу — невідкладно переглянути позицію щодо видатків на нашу безпеку та оборону. Абсолютно неполітична вимога, в якої немає противників", — наголосив Ткаченко.

Водночас він додав, що є пропозиції скерувати доступні ресурси на посилення спроможностей з перехоплення дронів, підтримку ДФТГ, які виконують завдання ППО та підготовки. Це, зокрема, і винагороди за ефективну роботу зі збиття ворожих дронів.

"Окремо публічно для мера Віталія Кличка. Закінчуйте ховати витрати міста на оборону від людей та від військових. Є реальні потреби, які не можна ігнорувати", — написав очільник КМВА.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Нещодавно Ткаченко заявив, що КМДА продовжує покривати "чорні схеми" заробітку на ярмарках.

Також Ткаченко дорікнув меру Кличку, що у Києві не займаються питанням переселенців.