Киевсовет рассмотрит план энергостойкости столицы 9 марта

Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Внеочередное заседание Киевсовета намечено на понедельник, 9 марта. В ходе него депутаты рассмотрят проект плана энергетической устойчивости столицы, который станет главной темой повестки дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в четверг, 5 марта.

Сегодня комплексный план устойчивости города представили специалистам энергетической отрасли, экспертам энергетического совета столицы и лидерам депутатских фракций Киевсовета.

"Корректируем те планы, которые сформировали. Чтобы их мог рассмотреть Киевсовет. Чтобы они были реалистичными, то есть столица должна сформировать поэтапный план энергоустойчивости. С первоочередными мерами, чтобы пройти следующую зиму", — отметил Кличко.

Повестка дня Киевсовета на 5 марта пока неизвестна.

Зеленский раскритиковал Киевсовет за до сих пор непринятый план энергоустойчивости

Президент Владимир Зеленский во время брифинга по итогам рабочего совещания заявил, что Киев до сих пор не подал план устойчивости на следующий отопительный сезон. Хотя правительство уже утвердило соответствующие документы для регионов.

Глава государства дал столице крайний срок — вторник.

"Недавно руководство правительства проводило заседание и утвердили все планы устойчивости на следующий отопительный сезон. Важно подчеркнуть, Киев еще не подал план. На сегодня крайняя дата вторник, будем ждать всем государством, когда столица, мэр лично сможет это подписать. Это, наверное, соответствующая должна быть там у них повестка дня", — сказал Зеленский.

Киев не подготовлен к зиме

Недавно Зеленский заявил, что Кличко будет нести ответственность за то, что столица до сих пор не имеет защищенного плана по подготовке к зиме.

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что из-за бездействия КГГА в столице до сих пор не могут подключить 10 генераторов, которые передал Хмельницкий.

Чиновник также отметил, что этой зимой уже были случаи замерзания канализации.