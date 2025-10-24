У Кличко годами игнорировали защиту инфраструктуры Киева — Витренко

Виталий Кличко. Фото: Telegram Виталия Кличка

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко заявил, что в течение последних четырех лет власти Киева фактически не занимались вопросом защиты критической инфраструктуры города. Кроме того, депутаты не смогли эффективно использовать средства.

Об этом он сообщил в эфире программы "Вечір.LIVE".

Витренко заявил, что в Киеве годами не уделяли внимание защите объектов инфраструктуры

По словам Витренко, во время очередной сессии Киевсовета выступил первый заместитель городского головы Петр Пантелеев, который отвечает за работу критической инфраструктуры столицы. В своем докладе Пантелеев отметил необходимость увеличения финансирования этого направления на 548 миллионов гривен, из которых 10 миллионов планируется направить на проектировочные работы.

"Это означает, что четыре года никто ничего не делал, что только сейчас начинается строительство защиты и резервного питания для нашей критической инфраструктуры в этом городе. Это, я считаю, абсолютно халатность и безответственность действующей киевской городской власти", — сказал Витренко.

Он также напомнил, что, по подсчетам депутатов, за последние четыре года в столице оставалось примерно 30 миллиардов гривен неиспользованных бюджетных средств. В то же время директор Департамента финансов Киевской городской государственной администрации на сессии заявил, что в текущем бюджете нет дополнительных ресурсов, поэтому средства нужно перераспределять.

По итогам согласительного совета, депутаты решили уменьшить финансирование программы обеспечения деятельности Киевсовета на 300 миллионов гривен и перебросить эти средства на поддержку систем жизнеобеспечения города.

"Эти 300 млн грн были переданы для того, чтобы работала система отвода в городе, для того, чтобы город, если будет еще какой-то обстрел и государство-террорист попадет в критическую инфраструктуру, чтобы мы могли пользоваться канализацией", — сказал Витренко.

Напомним, несколько дней назад мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице хотят монтировать около 500 мобильных укрытий в разных районах для защиты гражданских. Заместитель мэра Анна Старостенко заявляла, что критические объекты запитают мини-ТЭЦ в случае обстрелов.

Также ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что российские войска изменили тактику атак по объектам инфраструктуры Украины.