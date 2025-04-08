Могут ли отменить комендантские часы в Киеве

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, возможна ли отмена комендантского часа в Киеве во время военного положения. Также он очертил ситуацию с мобилизацией в столице.

Об этом Ткаченко сказал в интервью BBC News Украина во вторник, 8 апреля.

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Отменят ли комендантский час в Киеве

В ответ на вопрос о целесообразности комендантского часа и возможности его сокращения или отмены, Ткаченко сказал, что консультируется по этому вопросу с военными. По его словам, пока нет необходимости его менять.

"В этом вопросе я консультируюсь и руководствуюсь позицией военных. И пока необходимости менять комендантский час нет. Если такая возможность появится — я думаю, тогда, конечно, мы отреагируем в виде решения Совета обороны. Но по состоянию на сейчас этот вопрос не рассматривается", — сказал Ткаченко.

В ответ на вопрос о том, для чего конкретно сейчас необходим комендантский час в столице, Ткаченко сказал, что не хотел бы комментировать эту позицию более подробно. Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос не актуален.

"Я бы не хотел комментировать более подробно эту позицию. Это многокомпонентная история. Это не только вопрос контроля или еще чего-то. Проводятся определенные мероприятия и тому подобное. Поэтому, по состоянию на сейчас этот вопрос не актуален. Но если такая возможность появится, повторюсь, мы сразу оперативно отреагируем на это", — объяснил глава КГВА.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Ткаченко об угрозах для Киева со стороны РФ

В ответ на вопрос об основных угрозах для Киева, Ткаченко сказал, что проводятся постоянные работы по обороне Киева.

"Я могу только сказать одно, что мы находимся в постоянной координации с Киевской областной военной администрацией. Группировка сил и средств обороны города Киева проводит постоянную работу по обороне города Киева, например, ночью от "Шахедов", от ракетных атак. Проводятся постоянные работы по укреплению фортификационных сооружений и так далее. Из того, что я знаю, то военные готовы в любой момент выполнить поставленные задачи", — заверил представитель КГВА.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Ткаченко о мобилизации в Киеве

Ткаченко сказал, что содействие мобилизации в Киеве входит в сферу его полномочий. По вопросу случаев принудительной мобилизации - так называемой "бусификации" в Киеве, Ткаченко сказал, что любые мероприятия, касающиеся мобилизации, должны проводиться исключительно в законном поле.

По его словам, на всех совещаниях это подчеркивается. Кроме того, к этому процессу привлечены правоохранительные органы и Служба безопасности Украины.

"Поэтому могу заверить, что то, что касается нашей работы - там точно нет никаких нарушений. И если такие факты где-то есть, то нужно сразу об этом говорить, потому что правоохранительные органы этим вопросом должны заниматься", — отметил Ткаченко.

Что касается непосредственно вопроса мобилизации, ее улучшения, то Ткаченко сказал, что Киев всегда был одним из лидеров в вопросе мобилизации. В частности, это и потому, что здесь живет больше всего людей.

"И, конечно, для того, чтобы прорабатывать этот вопрос, мы задействуем ресурсы районных администраций и, согласно законодательству, всех, кто должен этим заниматься. Поэтому держим на контроле, и этот вопрос касается также моей деятельности", — отметил глава КГГА.

Относительно того, выполняет ли Киев план по мобилизации, Ткаченко сказал, что Киев — один из лидеров.

"Давайте не будем о цифрах говорить, но Киев - один из лидеров в этом вопросе", — ответил глава КГГА.

Ранее мы писали, что Ткаченко объяснил свои полномочия, а также отреагировал на конфликт с городским головой столицы Виталием Кличко.

Кроме того, начальник КГГА прокомментировал случаи коррупции в городской власти Киева. В частности, Ткаченко отреагировал на земельные схемы.