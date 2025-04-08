Чи можуть скасувати комендантську годинку у Києві

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, чи можливе скасування комендантської години у Києві під час воєнного стану. Також він окреслив ситуацію з мобілізацією у столиці.

Про це Ткаченко сказав в інтервʼю BBC News Україна у вівторок, 8 квітня.

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У відповідь на питання щодо доцільності комендантської години та можливості її скорочення чи скасування, Ткаченка сказав, що консультується щодо цього питання з військовими. За його словами, наразі немає потреби її змінювати.

"В цьому питанні я консультуюся і керуюся позицією військових. І поки нагальної потреби змінювати комендантську годину немає. Якщо така можливість з'явиться — я думаю, тоді, звісно, ми відреагуємо у вигляді рішення Ради оборони. Але станом на зараз це питання не розглядається", — сказав Ткаченко.

У відповідь на питання про те, для чого конкретно наразі необхідна комендантська година у столиці, Ткаченко сказав, що не хотів би коментувати цю позицію більш детально. Він наголосив, що нині це питання не актуальне.

"Я б не хотів коментувати більш детально цю позицію. Це багатокомпонентна історія. Це не лише питання контролю чи ще чогось. Проводяться певні заходи тощо. Тому, станом на зараз це питання не актуальне. Але якщо така можливість з'явиться, повторюсь, ми одразу оперативно відреагуємо на це", — пояснив очільник КМВА.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Ткаченко про загрози для Києва з боку РФ

У відповідь на питання про основні загрози для Києва, Ткаченко сказав, що проводяться постійні роботи з оборони Києва.

"Я можу тільки сказати одне, що ми перебуваємо в постійній координації з Київською обласною військовою адміністрацією. Угрупування сил і засобів оборони міста Києва проводить постійну роботу з оборони міста Києва, наприклад, вночі від "Шахедів", від ракетних атак. Проводяться постійні роботи щодо укріплення фортифікаційних споруд і так далі. З того, що я знаю, то військові готові в будь-який момент виконати поставлені завдання", — запевнив представник КМВА.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Ткаченко про мобілізацію у Києві

Ткаченко сказав, що сприяння мобілізації у Києві входить у сферу його повноважень. Щодо питання випадків примусової мобілізації — так званої "бусифікації" у Києві, Ткаченко сказав, що будь-які заходи, що стосуються мобілізації, мають проводитись виключно в законному полі.

За його словами, на всіх нарадах на цьому наголошується. Крім того, до цього процесу залучені правоохоронні органи та Служба безпеки України.

"Тому можу запевнити, що те, що стосується нашої роботи — там точно немає ніяких порушень. І якщо такі факти десь є, то потрібно одразу про це говорити, тому що правоохоронні органи цим питанням мають займатися", — зазначив Ткаченко.

Що стосується безпосередньо питання мобілізації, її покращення, то Ткаченко сказав, що Київ завжди був одним з лідерів у питанні мобілізації. Зокрема, це й через те, що тут мешкає найбільше людей.

"І, звісно, для того, щоб опрацьовувати це питання, ми задіюємо ресурси районних адміністрацій і, відповідно до законодавства, всіх, хто має цим займатися. Тому тримаємо на контролі, і це питання стосується також моєї діяльності", — зауважив очільник КМВА.

Щодо того, чи виконує Київ план з мобілізації, Ткаченко сказав, що Київ — одинг з лідерів.

"Давайте не будемо про цифри говорити, але Київ – один з лідерів в цьому питанні", — відповів глава КМВА.

Раніше ми писали, що Ткаченко пояснив свої повноваження, а також відреагував на конфлікт з міським головою столиці Віталієм Кличком.

Крім того, начальник КМВА прокоментував випадки корупції в міській владі Києва. Зокрема, Ткаченко відреагував на земельні схеми.