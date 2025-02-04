Состоялось заседание Совета обороны Киева - Ткаченко о результатах

Председатель КГВА Тимур Ткаченко. Фото: Министерство по вопросам стратегических отраслей

В Киеве во вторник, 4 февраля, состоялось первое заседание Совета обороны города с участием нового главы городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram.

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Заседание Совета обороны Киева 4 февраля

Среди результатов заседания — приняли ряд важных решений, касающихся безопасности и жизнедеятельности столицы. В первую очередь речь шла о защите критической инфраструктуры: есть положительный результат по стратегически важным моментам.

Также Совет обороны рассмотрел вопрос эвакуации поврежденных из-за обстрелов и брошенных автомобилей с улиц и дворов, поскольку они вредят общественной безопасности, перегораживают проезды для спецтехники и экстренных служб. В то же время брошенные транспортные средства накапливают грязь и мусор, что негативно влияет на санитарное состояние придомовых территорий. А рядом с детскими площадками — являются потенциальной угрозой для несовершеннолетних.

Ткаченко уточнил, что за годы в Киеве таких автомобилей накопилось более 1000 единиц. Поэтому утвержден алгоритм, по которому будут определены места для хранения перемещенных автомобилей. Если владелец захочет вернуть свое имущество, это можно будет сделать по соответствующему запросу.

"В решении речь идет не об утилизации этих транспортных средств, а именно о перемещении авто в отдельные места, где они не будут создавать препятствий для жизнедеятельности города. Более подробно алгоритм обнародую позже", — добавил председатель КГГА.

Кроме того, обсуждали работу общественного транспорта во время воздушной тревоги. Были наработаны предложения относительно того, как ему двигаться, городские власти пытаются учесть все безопасности и логистические параметры.

Ткаченко отметил, что безопасность есть и будет основным приоритетом, но нельзя игнорировать запросы жителей города.

Скриншот поста Ткаченко

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на нового главу КГГА Тимура Ткаченко, заявив, что тот якобы "пытается разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление".

Также у Кличко заявили, что с начала года новая команда КГГА не решает важные для города вопросы: там назвали примеры.