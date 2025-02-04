Відбулося засідання Ради оборони Києва — Ткаченко про результати

Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: Міністерство з питань стратегічних галузей

У Києві у вівторок, 4 лютого, відбулося перше засідання Ради оборони міста за участі нового голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram.

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Засідання Ради оборони Києва 4 лютого

Серед результатів засідання — ухвалили низку важливих рішень, які стосуються безпеки та життєдіяльності столиці. Першочергово йшлося про захист критичної інфраструктури: є позитивний результат щодо стратегічно важливих моментів.

Також Рада оборони розглянула питання евакуації пошкоджених через обстріли та покинутих автомобілів з вулиць та дворів, оскільки вони шкодять громадській безпеці, перегороджують проїзди для спецтехніки та екстрених служб. Водночас покинуті транспортні засоби накопичують бруд та сміття, що негативно впливає на санітарний стан прибудинкових територій. А поряд з дитячими майданчиками — є потенційною загрозою для неповнолітніх.

Ткаченко уточнив, що за роки в Києві таких автомобілів накопичилося понад 1000 одиниць. Тому затверджено алгоритм, за яким будуть визначені місця для зберігання переміщених автівок. Якщо власник захоче повернути своє майно, це можна буде зробити за відповідним запитом.

"В рішенні йдеться не про утилізацію цих транспортних засобів, а саме про переміщення авто в окремі місця, де вони не створюватимуть перешкод для життєдіяльності міста. Більше детально алгоритм оприлюдню згодом", — додав голова КМВА.

Крім того, обговорювали роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги. Були напрацьовані пропозиції щодо того, як йому рухатися, міська влада намагається врахувати всі безпекові та логістичні параметри.

Ткаченко наголосив, що безпека є і буде основним пріоритетом, але не можна ігнорувати запити мешканців міста.

Скриншот допису Ткаченка

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко поскаржився на нового голову КМВА Тимура Ткаченка, заявивши, що той нібито "намагається розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування".

Також у Кличка заявили, що з початку року нова команда КМВА не розв'язує важливі для міста питання: там назвали приклади.