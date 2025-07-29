Ткаченко сделал предупреждение КГГА из-за запаркованных дворов

Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Киевской городской военной администрации(КГВА) Тимур Ткаченко выразил возмущение работой чиновников Киевской государственной городской администрации (КГГА). Конфликт произошел из-за хаотичной парковки авто в столице.

Глава КГГА 29 июля сделал заявление в своем Telegram.

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Начальник военной администрации заявил о том, что весной этого года чиновники КГГА получили поручение по урегулированию вопроса с хаотичной парковкой авто во дворах столицы.

"Еще в апреле я выдал отдельное поручение разработать и подготовить к внедрению порядок очистки дворов Киева от хаотичной парковки автомобилей. Это особенно актуально сейчас, когда враг наносит все более интенсивные и ощутимые удары. Городские пространства должны быть доступными для автомобилей экстренных служб, ГСЧС, скорой", — написал Ткаченко.

Однако за это время в КГГА было определено только четыре адреса, по которым должны реализовать пилотный проект по установке разметки и антипарковочных устройств. Соответствующую информацию предоставили в официальном письме от заместителя КГГА Петра Пантелеева к Ткаченко.

Письмо КГГА к Тимуру Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

В свою очередь Ткаченко заявил о "профанации" чиновника в городской администрации и предупредил, что в случае отсутствия прогресса в урегулировании вопроса будет подавать жалобу.

"Направлю требование относительно реального прогресса в упорядочении парковки во дворах. Если до 11 августа не будет предложений, лучших за обычные отписки — публично буду требовать дисциплинарной ответственности. У каждой проблемы есть конкретные фамилии", — заявил глава КГГА.

Напомним, на Киевщине двум чиновникам объявили о подозрении в завладении государственными средствами.

А также стало известно, что в Киеве отремонтируют один из мостов за 2,9 млн гривен.