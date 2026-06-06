Трагическое ДТП в Киеве: за водителем зафиксировано 39 нарушений ПДД

Смертельное ДТП в Киеве, произошедшее 5 июня 2026 года. Фото: Патрульная полиция/Facebook

За водителем, который вызвал смертельную аварию, зафиксировано 39 нарушений ПДД. Среди них — десятки случаев превышения скорости, включая нарушения в течение прошлого года. В полиции отмечают, что такие данные свидетельствуют о систематическом опасном поведении на дороге.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в субботу, 6 июня.

ДТП с погибшими в Киеве: водитель имел 39 нарушений ПДД

В Киеве правоохранители обнародовали детали относительно водителя, который стал участником трагического ДТП на Караваевых Дачах, где погибли четыре человека, среди них ребенок. Еще трое пострадавших получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

По информации представителя Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, за автомобилем Mercedes-Benz C300, который совершил аварию, в целом зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство из них — превышение скорости.

В частности, 18 таких случаев было зафиксировано только в течение прошлого года, а еще один — ДТП без пострадавших в марте этого года.

Читайте также:

В полиции отмечают, что подобная статистика поднимает вопрос об эффективности действующих механизмов ответственности за систематические нарушения ПДД. Билошицкий отметил, что стандартные штрафы не всегда способны остановить опасное поведение водителей.

Он отметил, что в ряде стран действуют дополнительные инструменты воздействия на систематических нарушителей, которые позволяют ограничивать право управления транспортом в случае повторных рискованных действий. По его мнению, подобные подходы следует вводить и в Украине.

Также Билошицкий выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии.

Отдельно он привел статистику: с 1 января 2026 года по 5 июня 2026 года подразделения Национальной полиции зафиксировали 1 055 432 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а патрульные вынесли 1 730 364 постановления за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Скриншот сообщения Билошицкого/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Киеве задержали водителя, который совершил смертельное ДТП в Киеве. Он находится под конвоем. Погибли четыре человека, еще трое пострадали. Среди погибших — ребенок и двое полицейских.

Новини.LIVE также писали, что 5 июня 2026 года в Киеве автомобиль въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре. В результате ДТП погибли четыре человека. Еще трое получили травмы. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes двигался на большой скорости и потерял управление.