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Держится на скотче — на одной из станций метро Киева отпадает плитка

3 января 2024 17:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Держится на скотче — на одной из станций метро Киева отпадает плитка
Одна из станций метро. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве на станции метрополитена "Святошин" начала отпадать тактильная плитка. Это произошло даже, несмотря на то, что на объекте недавно завершили ремонт.

Соответствующие фотографии обнародовали в сообществе "Неинтересный Киев".

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"Недавний капитальный ремонт станции метро Святошино держится исключительно на скотче", — говорится в сообщении.

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Разрушение плитки на станции. Фото: Неинтересный Киев
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Разрушение плитки на станции. Фото: Неинтересный Киев

Как реагируют киевляне

В комментариях под сообщением киевляне начали возмущаться. Некоторые даже подметили, что якобы капитальный ремонт на станции метро "Святошин" и не проводили, а после так называемого открытия как раз и началась "ситуация со скотчем".

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Реакция киевлян. Фото: скриншот
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Реакция киевлян. Фото: скриншот

Напомним, недавно коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прекратило сотрудничество с компанией "Киевметрострой" по проекту расширения Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Причиной послужило несоблюдение сроков строительства.

Добавим, что в Киеве на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.

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