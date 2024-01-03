Держится на скотче — на одной из станций метро Киева отпадает плитка

Одна из станций метро. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве на станции метрополитена "Святошин" начала отпадать тактильная плитка. Это произошло даже, несмотря на то, что на объекте недавно завершили ремонт.

Соответствующие фотографии обнародовали в сообществе "Неинтересный Киев".

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На станции метро "Святошин" начала разрушаться плитка

"Недавний капитальный ремонт станции метро Святошино держится исключительно на скотче", — говорится в сообщении.

Разрушение плитки на станции. Фото: Неинтересный Киев

Разрушение плитки на станции. Фото: Неинтересный Киев

Как реагируют киевляне

В комментариях под сообщением киевляне начали возмущаться. Некоторые даже подметили, что якобы капитальный ремонт на станции метро "Святошин" и не проводили, а после так называемого открытия как раз и началась "ситуация со скотчем".

Реакция киевлян. Фото: скриншот

Реакция киевлян. Фото: скриншот

Напомним, недавно коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прекратило сотрудничество с компанией "Киевметрострой" по проекту расширения Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Причиной послужило несоблюдение сроков строительства.

Добавим, что в Киеве на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.