Держится на скотче — на одной из станций метро Киева отпадает плитка
В Киеве на станции метрополитена "Святошин" начала отпадать тактильная плитка. Это произошло даже, несмотря на то, что на объекте недавно завершили ремонт.
Соответствующие фотографии обнародовали в сообществе "Неинтересный Киев".
На станции метро "Святошин" начала разрушаться плитка
"Недавний капитальный ремонт станции метро Святошино держится исключительно на скотче", — говорится в сообщении.
Как реагируют киевляне
В комментариях под сообщением киевляне начали возмущаться. Некоторые даже подметили, что якобы капитальный ремонт на станции метро "Святошин" и не проводили, а после так называемого открытия как раз и началась "ситуация со скотчем".
Напомним, недавно коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прекратило сотрудничество с компанией "Киевметрострой" по проекту расширения Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Причиной послужило несоблюдение сроков строительства.
Добавим, что в Киеве на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.
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