Тримається на скотчі — на одній зі станцій метро Києва відпадає плитка

Одна зі станцій метро. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві на станції метрополітену "Святошин" почала відпадати тактильна плитка. Це сталось навіть попри те, що на об'єкті нещодавно завершили ремонт.

Відповідні світлини оприлюднили у спільноті "Нецікавий Київ".

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"Нещодавний капітальний ремонт станції метро Святошин тримається виключно на скотчі", — йдеться у повідомленні.

Руйнування плитки на станції. Фото: Нецікавий Київ

Руйнування плитки на станції. Фото: Нецікавий Київ

Як реагують кияни

У коментарях під дописом кияни почали обурюватися. Дехто навіть зауважив, що нібито капітальний ремонт на станції метро "Святошин" і не проводили, а після так званого відкриття якраз і почалася "ситуація зі скотчем".

Реакція киян. Фото: скриншот

Реакція киян. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно комунальне підприємство "Київський метрополітен" припинило співпрацю з компанією "Київметробуд" за проєктом розширення Сирецько-Печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Причиною стало недотримання термінів будівництва.

Додамо, що у Києві на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.