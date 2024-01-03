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Тримається на скотчі — на одній зі станцій метро Києва відпадає плитка

3 січня 2024 17:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тримається на скотчі — на одній зі станцій метро Києва відпадає плитка
Одна зі станцій метро. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві на станції метрополітену "Святошин" почала відпадати тактильна плитка. Це сталось навіть попри те, що на об'єкті нещодавно завершили ремонт. 

Відповідні світлини оприлюднили у спільноті "Нецікавий Київ".

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На станції метро "Святошин" почала руйнуватися плитка

"Нещодавний капітальний ремонт станції метро Святошин тримається виключно на скотчі", — йдеться у повідомленні. 

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Руйнування плитки на станції. Фото: Нецікавий Київ
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Руйнування плитки на станції. Фото: Нецікавий Київ

Як реагують кияни

У коментарях під дописом кияни почали обурюватися. Дехто навіть зауважив, що нібито капітальний ремонт на станції метро "Святошин" і не проводили, а після так званого відкриття якраз і почалася "ситуація зі скотчем". 

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Реакція киян. Фото: скриншот
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Реакція киян. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно комунальне підприємство "Київський метрополітен" припинило співпрацю з компанією "Київметробуд" за проєктом розширення Сирецько-Печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Причиною стало недотримання термінів будівництва.

Додамо, що у Києві на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.

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