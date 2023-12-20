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У Кличка розповіли про стан "синьої" гілки столичного метро

20 грудня 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Метро Києва – в якому стані синя гілка
Станція метро "Либідська" у Києві. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.

Про це повідомив керівник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, передає "Вечірній Київ".

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Кандибор наголосив, що станції метро на цій ділянці жодного разу не закривалися. З 8 по 12 грудня вони функціонували як притулки, і в цей час рух на шести станціях синьої лінії було припинено.

Починаючи з 13 грудня, на ділянці між станціями "Теремки" та "Либідська" відновився двосторонній рух поїздів. Однак між станціями "Либідська" та "Деміївська" потяги, як і раніше, не ходять.

Також він згадав, що на ділянці з двостороннім рухом у будні дні пасажиропотік сягає приблизно 10 тисяч осіб, а у вихідні близько 4500-5000 осіб.

Варто зазначити, що для полегшення пересування пасажирів було організовано додатковий наземний транспорт, який дублює маршрути шести станцій синьої лінії. Зокрема, працюють 74 автобуси та 20 тролейбусів на маршрутах №2-М та №43-К, а також тимчасовий автобусний маршрут №60, що з'єднує станції "Либідська" та "Деміївська".

Нагадаємо, що в мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та шляхів метро на одній зі станцій у Києві. Напередодні стало відомо, що припиняють рух вагонів між станціями "Теремки" та "Деміївська".

Крім того, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та шляхів метро на одній зі станцій у Києві. Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії.

У Києві запровадять систему компенсацій для киян, які здійснюють пересадки через закриті станції метро від "Теремків" до "Либідської". Повернення коштів діє для пластикової та цифрової карти, а також QR-квитків.

Додамо, у Києві розпочнуть капітальний ремонт тунелів метро на станціях "Почайна" та "Тараса Шевченка" влітку 2024 року. Ремонт цих станцій буде швидшим, ніж на перегоні "Деміївська" — "Либідська".

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