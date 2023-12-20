Метро Києва – в якому стані синя гілка

У Кличка розповіли про стан "синьої" гілки столичного метро
У Києві на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.
Про це повідомив керівник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, передає "Вечірній Київ".
Стан "синьої" гілки столичного метро — деталі
Кандибор наголосив, що станції метро на цій ділянці жодного разу не закривалися. З 8 по 12 грудня вони функціонували як притулки, і в цей час рух на шести станціях синьої лінії було припинено.
Починаючи з 13 грудня, на ділянці між станціями "Теремки" та "Либідська" відновився двосторонній рух поїздів. Однак між станціями "Либідська" та "Деміївська" потяги, як і раніше, не ходять.
Також він згадав, що на ділянці з двостороннім рухом у будні дні пасажиропотік сягає приблизно 10 тисяч осіб, а у вихідні близько 4500-5000 осіб.
Варто зазначити, що для полегшення пересування пасажирів було організовано додатковий наземний транспорт, який дублює маршрути шести станцій синьої лінії. Зокрема, працюють 74 автобуси та 20 тролейбусів на маршрутах №2-М та №43-К, а також тимчасовий автобусний маршрут №60, що з'єднує станції "Либідська" та "Деміївська".
Нагадаємо, що в мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та шляхів метро на одній зі станцій у Києві. Напередодні стало відомо, що припиняють рух вагонів між станціями "Теремки" та "Деміївська".
Крім того, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та шляхів метро на одній зі станцій у Києві. Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії.
У Києві запровадять систему компенсацій для киян, які здійснюють пересадки через закриті станції метро від "Теремків" до "Либідської". Повернення коштів діє для пластикової та цифрової карти, а також QR-квитків.
Додамо, у Києві розпочнуть капітальний ремонт тунелів метро на станціях "Почайна" та "Тараса Шевченка" влітку 2024 року. Ремонт цих станцій буде швидшим, ніж на перегоні "Деміївська" — "Либідська".
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