Киев затопило из-за ливней

Киев затопило. Фото: УНІАН

Киев в очередной раз оказался под водой после продолжительных ливней. Воды набралось выше колес автомобилей, люди по колено перевивают в волнах.

Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 15 июня.

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В столице на дороге у станции метро "Олимпийская" из-под земли "вырвался гейзер".

В результате сорвало часть асфальта. Вероятно, канализация не выдержала наплыв воды.

Ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксирован рекордный весенний половодье. Из-за высокого уровня воды в Днепре произошло затопление рекреационных зон.

Напомним, в Киеве за последние сутки вода в Днепре в пределах столицы поднялась на восемь сантиметров. В этом году наводнение в столице обновило свой рекордный уровень.