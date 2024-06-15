Киев затопило из-за ливней

Длительные ливни еще раз затопили Киев — где наиболее опасная ситуация
Киев в очередной раз оказался под водой после продолжительных ливней. Воды набралось выше колес автомобилей, люди по колено перевивают в волнах.
Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 15 июня.
Киев затопило из-за дождей
В столице на дороге у станции метро "Олимпийская" из-под земли "вырвался гейзер".
В результате сорвало часть асфальта. Вероятно, канализация не выдержала наплыв воды.
Ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксирован рекордный весенний половодье. Из-за высокого уровня воды в Днепре произошло затопление рекреационных зон.
Напомним, в Киеве за последние сутки вода в Днепре в пределах столицы поднялась на восемь сантиметров. В этом году наводнение в столице обновило свой рекордный уровень.
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