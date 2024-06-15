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Длительные ливни еще раз затопили Киев — где наиболее опасная ситуация

15 июня 2024 16:55
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Киев затопило из-за ливней
Киев затопило. Фото: УНІАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Киев в очередной раз оказался под водой после продолжительных ливней. Воды набралось выше колес автомобилей, люди по колено перевивают в волнах.

Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 15 июня.

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В столице на дороге у станции метро "Олимпийская" из-под земли "вырвался гейзер".

В результате сорвало часть асфальта. Вероятно, канализация не выдержала наплыв воды.

Ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксирован рекордный весенний половодье. Из-за высокого уровня воды в Днепре произошло затопление рекреационных зон.

Напомним, в Киеве за последние сутки вода в Днепре в пределах столицы поднялась на восемь сантиметров. В этом году наводнение в столице обновило свой рекордный уровень.

вода
Киев
погода
наводнение
КГГА

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