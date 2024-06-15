Київ затопило через зливи

Тривалі зливи вкотре затопили Київ — де найбільш небезпечна ситуація
Київ у черговий раз опинився під водою після тривалих злив. Води набралося вище коліс автомобілів, люди по коліно переувають у хвилях.
Про це повідомляє Новини.LIVE у суботу, 15 червня.
Київ затопило через дощі
У столиці на дорозі біля станції метро "Олімпійська" з-під землі "вирвався гейзер".
Унаслідок цього зірвало частину асфальту. Ймовірно, каналізація не витримала напливу води.
Раніше ми повідомляли, що у Києві зафіксовано рекордне весняне водопілля. Через високий рівень води у Дніпрі відбулося затоплення рекреаційних зон.
Нагадаємо, у Києві за останню добу вода в Дніпрі в межах столиці піднялася на вісім сантиметрів. Цього року повінь у столиці оновила свій рекордний рівень.
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