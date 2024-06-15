Київ затопило через зливи

Київ затопило. Фото: УНІАН

Київ у черговий раз опинився під водою після тривалих злив. Води набралося вище коліс автомобілів, люди по коліно переувають у хвилях.

Про це повідомляє Новини.LIVE у суботу, 15 червня.

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У столиці на дорозі біля станції метро "Олімпійська" з-під землі "вирвався гейзер".

Унаслідок цього зірвало частину асфальту. Ймовірно, каналізація не витримала напливу води.

Раніше ми повідомляли, що у Києві зафіксовано рекордне весняне водопілля. Через високий рівень води у Дніпрі відбулося затоплення рекреаційних зон.

Нагадаємо, у Києві за останню добу вода в Дніпрі в межах столиці піднялася на вісім сантиметрів. Цього року повінь у столиці оновила свій рекордний рівень.