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Тривалі зливи вкотре затопили Київ — де найбільш небезпечна ситуація

15 червня 2024 16:55
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Дмитро Галушка
Редактор
Київ затопило через зливи
Київ затопило. Фото: УНІАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Київ у черговий раз опинився під водою після тривалих злив. Води набралося вище коліс автомобілів, люди по коліно переувають у хвилях.

Про це повідомляє Новини.LIVE у суботу, 15 червня. 

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У столиці на дорозі біля станції метро "Олімпійська" з-під землі "вирвався гейзер".

Унаслідок цього зірвало частину асфальту. Ймовірно, каналізація не витримала напливу води.

Раніше ми повідомляли, що у Києві зафіксовано рекордне весняне водопілля. Через високий рівень води у Дніпрі відбулося затоплення рекреаційних зон.

Нагадаємо, у Києві за останню добу вода в Дніпрі в межах столиці піднялася на вісім сантиметрів. Цього року повінь у столиці оновила свій рекордний рівень.

вода
Київ
погода
повінь
КМДА

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