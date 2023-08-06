Трезубец на "Родину-Мать" уже подняли к щиту: видео
В воскресенье утром, 6 августа, Трезубец на монументе "Родина-Мать" уже подняли к щиту. Это планировали сделать еще вчера, но работы пришлось отложить.
Об этом сообщают СМИ.
Поднятие Трезубца на монументе
На обнародованных видео можно увидеть, что Тризубец полностью подняли к щиту на монументе "Родина-Мать". Осталось только установить.
Элемент прицепят на щит вместо демонтированного советского герба.
Почему перенесли работу
Поднять Трезубец к щиту планировали еще вчера. Однако работы пришлось перенести.
Причина — погодные условия и массированная российская атака по Украине.
Напомним, ранее в сети появилось видео, как к монументу "Родина-Мать" привезли украинский Тризуб.
Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский Трезубец ко Дню Независимости, а именно 24 августа.