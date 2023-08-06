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Трезубец на "Родину-Мать" уже подняли к щиту: видео

6 августа 2023 08:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Трезубец на "Родину-Мать" уже подняли к щиту: видео
Поднятие Тризубца. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье утром, 6 августа, Трезубец на монументе "Родина-Мать" уже подняли к щиту. Это планировали сделать еще вчера, но работы пришлось отложить.

Об этом сообщают СМИ.

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Поднятие Трезубца на монументе

На обнародованных видео можно увидеть, что Тризубец полностью подняли к щиту на монументе "Родина-Мать". Осталось только установить.

Элемент прицепят на щит вместо демонтированного советского герба.

Почему перенесли работу

Поднять Трезубец к щиту планировали еще вчера. Однако работы пришлось перенести.

Причина — погодные условия и массированная российская атака по Украине.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как к монументу "Родина-Мать" привезли украинский Тризуб.

Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский Трезубец ко Дню Независимости, а именно 24 августа.

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