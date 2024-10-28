Сколько станций метро в Киеве в 2024 году — интересные факты

Интересные факты о станциях метро в Киеве — сколько их сегодня
В Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года и состояла из пяти станций. На сегодня столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.
Об этом сообщается в материале Фактов.
Сколько станций метро в Киеве
На сегодня Киевский метрополитен имеет три линии:
- Красная — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;
- Синяя — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;
- Зеленая — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.
Красная линия метро :
- Черниговская;
- Лесная;
- Дарница;
- Левобережная;
- Гидропарк;
- Днепр;
- Арсенально;
- Крещатик;
- Театральная;
- Университет;
- Вокзальная;
- Политехнический институт;
- Шулявская;
- Берестейская;
- Нивки;
- Святошино;
- Житомирская;
- Академгородок.
Зеленая линия метро :
- Красный хутор;
- Бориспольская;
- Вирлица;
- Харьковская;
- Позняки;
- Осокорки;
- Славутич;
- Выдубичи;
- Зверинецкая;
- Печерская;
- Кловская;
- Дворец спорта;
- Золотые ворота;
- Лукьяновская;
- Дорогожичи;
- Сырец.
Синяя линия метро :
- Героев Днепра;
- Минская;
- Оболонь;
- Почайная;
- Тараса Шевченко;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Площадь Независимости;
- Площадь Украинских Героев;
- Олимпийская;
- Дворец Украины;
- Лыбидская;
- Демеевская;
- Голосеевская;
- Васильковская;
- Выставочный центр;
- Ипподром;
- Теремки.
Интересные факты о Киевском метро
Киевский метрополитен состоит из трех линий протяженностью почти 70 км, 52 станций и 3 депо. Внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. В год эскалаторы проходят 13-15 тыс. км, а ежечасно они перевозят 11 тыс. пассажиров.
Первые поезда Киевского метрополитена имели 3 вагона, сейчас их — 5. По состоянию на 2015 год общий парк метрополитена составлял 824 вагона.
Скорость поезда в подземке – обычно 60-80 км/ч.
Какие станции метро работают как укрытие
В настоящее время 46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.
Место расположения вестибюлей, работающих круглосуточно как укрытие:
Ранее мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро. Она должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".
Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось сначала. Это обусловлено рядом нарушений со стороны подрядчика.
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