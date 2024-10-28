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Интересные факты о станциях метро в Киеве — сколько их сегодня

28 октября 2024 12:49
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Сколько станций метро в Киеве в 2024 году — интересные факты
Станция метро в Киеве. Фото иллюстративный: Киевский метрополитен
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года и состояла из пяти станций. На сегодня столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.

Об этом сообщается в материале Фактов.

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На сегодня Киевский метрополитен имеет три линии:

  • Красная — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;
  • Синяя — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;
  • Зеленая — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.

Красная линия метро :

  • Черниговская;
  • Лесная;
  • Дарница;
  • Левобережная;
  • Гидропарк;
  • Днепр;
  • Арсенально;
  • Крещатик;
  • Театральная;
  • Университет;
  • Вокзальная;
  • Политехнический институт;
  • Шулявская;
  • Берестейская;
  • Нивки;
  • Святошино;
  • Житомирская;
  • Академгородок.

Зеленая линия метро :

  • Красный хутор;
  • Бориспольская;
  • Вирлица;
  • Харьковская;
  • Позняки;
  • Осокорки;
  • Славутич;
  • Выдубичи;
  • Зверинецкая;
  • Печерская;
  • Кловская;
  • Дворец спорта;
  • Золотые ворота;
  • Лукьяновская;
  • Дорогожичи;
  • Сырец.

Синяя линия метро :

  • Героев Днепра;
  • Минская;
  • Оболонь;
  • Почайная;
  • Тараса Шевченко;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Площадь Независимости;
  • Площадь Украинских Героев;
  • Олимпийская;
  • Дворец Украины;
  • Лыбидская;
  • Демеевская;
  • Голосеевская;
  • Васильковская;
  • Выставочный центр;
  • Ипподром;
  • Теремки.
метро
Схема Киевского метрополитена. Фото: скриншот

Интересные факты о Киевском метро

Киевский метрополитен состоит из трех линий протяженностью почти 70 км, 52 станций и 3 депо. Внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. В год эскалаторы проходят 13-15 тыс. км, а ежечасно они перевозят 11 тыс. пассажиров.

Первые поезда Киевского метрополитена имели 3 вагона, сейчас их — 5. По состоянию на 2015 год общий парк метрополитена составлял 824 вагона.

Скорость поезда в подземке – обычно 60-80 км/ч.

Какие станции метро работают как укрытие

В настоящее время 46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

Место расположения вестибюлей, работающих круглосуточно как укрытие:

метро
Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот
метро
Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот
метро
Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот
метро
Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро. Она должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".

Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось сначала. Это обусловлено рядом нарушений со стороны подрядчика.

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