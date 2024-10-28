Сколько станций метро в Киеве в 2024 году — интересные факты

Станция метро в Киеве. Фото иллюстративный: Киевский метрополитен

В Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года и состояла из пяти станций. На сегодня столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.

Об этом сообщается в материале Фактов.

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На сегодня Киевский метрополитен имеет три линии:

Красная — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;

— Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций; Синяя — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;

— Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций; Зеленая — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.

Красная линия метро :

Черниговская;

Лесная;

Дарница;

Левобережная;

Гидропарк;

Днепр;

Арсенально;

Крещатик;

Театральная;

Университет;

Вокзальная;

Политехнический институт;

Шулявская;

Берестейская;

Нивки;

Святошино;

Житомирская;

Академгородок.

Зеленая линия метро :

Красный хутор;

Бориспольская;

Вирлица;

Харьковская;

Позняки;

Осокорки;

Славутич;

Выдубичи;

Зверинецкая;

Печерская;

Кловская;

Дворец спорта;

Золотые ворота;

Лукьяновская;

Дорогожичи;

Сырец.

Синяя линия метро :

Героев Днепра;

Минская;

Оболонь;

Почайная;

Тараса Шевченко;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Площадь Независимости;

Площадь Украинских Героев;

Олимпийская;

Дворец Украины;

Лыбидская;

Демеевская;

Голосеевская;

Васильковская;

Выставочный центр;

Ипподром;

Теремки.

Схема Киевского метрополитена. Фото: скриншот

Интересные факты о Киевском метро

Киевский метрополитен состоит из трех линий протяженностью почти 70 км, 52 станций и 3 депо. Внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. В год эскалаторы проходят 13-15 тыс. км, а ежечасно они перевозят 11 тыс. пассажиров.

Первые поезда Киевского метрополитена имели 3 вагона, сейчас их — 5. По состоянию на 2015 год общий парк метрополитена составлял 824 вагона.

Скорость поезда в подземке – обычно 60-80 км/ч.

Какие станции метро работают как укрытие

В настоящее время 46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

Место расположения вестибюлей, работающих круглосуточно как укрытие:

Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот

Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот

Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот

Вестибюли, работающие как укрытие. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро. Она должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".

Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось сначала. Это обусловлено рядом нарушений со стороны подрядчика.