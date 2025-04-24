Удар по Киеву 24 апреля — эмоциями поделился 2-летний ребенок

Ночь в подвале — 2-летняя девочка рассказала об обстреле Киева
Двухлетняя девочка Соломийка рассказала журналистам об обстреле Киева ночью 24 апреля. Вместе со своими родными она всю ночь была в подвале.
Соответствующее видео обнародовало Associated Press.
Последствия удара по Киеву 24 апреля
Двухлетняя Соломийка вместе со своим 10-летним братом Владиславом и мамой Анастасией были в подвале всю ночь. Ребенок рассказал, что проснулся от громких взрывов, а взрывная волна выбила окна.
Сначала семья пряталась в коридоре и надеялись переждать воздушную тревогу там, но потом были громкие взрывы и они побежали в укрытие, когда в воздухе были вражеские "шахеды".
Несмотря на то, что Соломийка была напугана, она всем улыбалась и гладила животных, которых соседи взяли с собой в укрытие.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что 24 апреля Россия ударила по Киеву ракетой производства Северной Кореи.
В результате вражеской атаки погибли 12 человек. Спасатели в течение дня доставали из-под завалов тела погибших.
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