Удар по Киеву 24 апреля — эмоциями поделился 2-летний ребенок

Последствия обстрела Киева. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Двухлетняя девочка Соломийка рассказала журналистам об обстреле Киева ночью 24 апреля. Вместе со своими родными она всю ночь была в подвале.

Соответствующее видео обнародовало Associated Press.

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Двухлетняя Соломийка вместе со своим 10-летним братом Владиславом и мамой Анастасией были в подвале всю ночь. Ребенок рассказал, что проснулся от громких взрывов, а взрывная волна выбила окна.

Сначала семья пряталась в коридоре и надеялись переждать воздушную тревогу там, но потом были громкие взрывы и они побежали в укрытие, когда в воздухе были вражеские "шахеды".

Несмотря на то, что Соломийка была напугана, она всем улыбалась и гладила животных, которых соседи взяли с собой в укрытие.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что 24 апреля Россия ударила по Киеву ракетой производства Северной Кореи.

В результате вражеской атаки погибли 12 человек. Спасатели в течение дня доставали из-под завалов тела погибших.