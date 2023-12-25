В Броварах произошло ДТП, на дороге образовалась пробка

Оформление ДТП. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

В Броварах Киевской области утром 25 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате чего образовалась пробка.

Об этом сообщает Трибуна — Бровары.

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Так, рождественское утро для водителей в Броварах началось осложненным движением по улице Киевской в направлении центра города.

Известно, что на перекрестке улицы Киевской и улицы Возрождения из-за автопроисшествия образовалась пробка.

Водителей призывали быть внимательными и рассчитывать свое время и маршрут.

ДТП в городе Броварах. Фото: Трибуна — Бровары.

Напомним, что вечером 24 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП. Пьяный водитель врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадавший.

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