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В Броварах произошло ДТП, на дороге образовалась пробка

25 декабря 2023 09:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Броварах произошло ДТП, на дороге образовалась пробка
Оформление ДТП. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Броварах Киевской области утром 25 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате чего образовалась пробка.

Об этом сообщает Трибуна — Бровары.

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Так, рождественское утро для водителей в Броварах началось осложненным движением по улице Киевской в направлении центра города.

Известно, что на перекрестке улицы Киевской и улицы Возрождения из-за автопроисшествия образовалась пробка.

Водителей призывали быть внимательными и рассчитывать свое время и маршрут.

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ДТП в городе Броварах. Фото: Трибуна — Бровары.

Напомним, что вечером 24 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП. Пьяный водитель врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадавший.

Также мы писали, что под Киевом произошло ужасное ДТП. Возле Таращи столкнулись несколько авто, в результате чего погиб.

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