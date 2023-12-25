В Броварах произошло ДТП, на дороге образовалась пробка
В Броварах Киевской области утром 25 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате чего образовалась пробка.
Об этом сообщает Трибуна — Бровары.
ДТП в Броварах 25 декабря
В Броварах на Пекарне из-за ДТП образовалась пробка
Так, рождественское утро для водителей в Броварах началось осложненным движением по улице Киевской в направлении центра города.
Известно, что на перекрестке улицы Киевской и улицы Возрождения из-за автопроисшествия образовалась пробка.
Водителей призывали быть внимательными и рассчитывать свое время и маршрут.
Напомним, что вечером 24 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП. Пьяный водитель врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадавший.
Также мы писали, что под Киевом произошло ужасное ДТП. Возле Таращи столкнулись несколько авто, в результате чего погиб.
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