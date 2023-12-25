У Броварах сталася ДТП, на дорозі утворився затор
У Броварах Київської області вранці 25 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього утворився затор.
Про це повідомляє Трибуна — Бровари.
ДТП у Броварах 25 грудня
У Броварах на Пекарні через ДТП утворився затор
Так, різдвяний ранок для водіїв у Броварах почався ускладненим рухом на вулиці Київській у напрямку центру міста.
Відомо, що на перехресті вулиці Київської та вулиці Відродження через автопригоду утворився затор.
Водіїв закликали бути уважними та розраховувати свій час та маршрут.
Нагадаємо, що увечері 24 грудня на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП. П'яний водій врізався в інше авто, внаслідок чого є постраждалий.
Також ми писали, що під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Біля Таращі зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий.
Читайте Новини.LIVE!