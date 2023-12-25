У Броварах сталася ДТП, на дорозі утворився затор

Оформлення ДТП. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

У Броварах Київської області вранці 25 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього утворився затор.

Про це повідомляє Трибуна — Бровари.

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Так, різдвяний ранок для водіїв у Броварах почався ускладненим рухом на вулиці Київській у напрямку центру міста.

Відомо, що на перехресті вулиці Київської та вулиці Відродження через автопригоду утворився затор.

Водіїв закликали бути уважними та розраховувати свій час та маршрут.

ДТП у Броварах. Фото: Трибуна — Бровари

Нагадаємо, що увечері 24 грудня на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП. П'яний водій врізався в інше авто, внаслідок чого є постраждалий.

Також ми писали, що під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Біля Таращі зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий.