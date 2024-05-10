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В Броварах суд избрал меру пресечения криминальному авторитету, угрожавшему полиции

10 мая 2024 00:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Броварах суд избрал меру пресечения криминальному авторитету, угрожавшему полиции
Виктор Журавлев на суде. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Броварской горрайонный суд избрал меру пресечения криминальному авторитету Виктору Журавлеву, который 8 мая набросился на полицейских и угрожал им оружием. Суд заключил его под стражу с правом внесения 242 тысяч гривен залога.

Об этом сообщает "Громадський ревізор. Бровари".

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По имеющейся информации, на заседании присутствовали и военные.

"Сидели мы своей компанией, начали там истории военные рассказывать. У нас между собой было там чуть на повышенных, да, это было. Но в заведении не было никого. Мы сами там сидели. Я понимаю, что может мы там немного неадекватно себя вели. , но мы никого не трогали", — начал объяснять на суде Журавлев.

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Виктор Журавлев в суде. Источник: Громадський ревізор

Затем, по его словам, к ним подошла официантка, которая попросила рассчитаться и покинуть заведение из-за неадекватного поведения гостей.

"Я рассчитался, но в этот момент мне принесли блюдо. Я сказал, что вот доем, и тогда пойду. А через десять минут появились сотрудники полиции, которые нецензурно заявили, чтобы я рассчитался и "валил отсюда", — продолжил свою историю подозреваемый.

По словам Журавлева, именно это якобы и спровоцировало схватку с полицейскими, переросшую в угрозы оружием. При этом известно, что сам Журавлев вел себя крайне агрессивно. Он обижал патрульных и нецензурно выражался, что зафиксировали нагрудные камеры правоохранителей.

Однако на заседание суда пришли действующие военнослужащие, которые предоставили Журавлеву положительные характеристики в качестве командира и были готовы взять его на поруки. СМИ отмечает, что на форме военных не было шевронов и опознавательных знаков.

Однако история, которую рассказал криминальный авторитет в суде, не сильно повлияла на судей. В вердикте суд назначил Журавлеву пребывание под стражей в течение двух месяцев с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Напомним, ранее в Броварах правоохранители задержали прямо угрожавшего полицейским оружием Журавлева и поместили его в СИЗО.

Также мы сообщали о том, что в Киеве будут судить троих мужчин, совершивших разбойное нападение на своего товарища, потому что хотели завладеть криптовалютой.

суд
полиция
деньги
Украина
залог
Криминал

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