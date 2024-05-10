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У Броварах суд обрав запобіжний захід кримінальному авторитету, який погрожував поліції

10 травня 2024 00:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Броварах суд обрав запобіжний захід кримінальному авторитету, який погрожував поліції
Віктор Журавльов на суді. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Броварський міськрайонний суд обрав запобіжний захід кримінальному авторитету Віктору Журавльову, який 8 травня накинувся на поліціянтів та погрожував їм зброєю. Суд помістив його під варту з правом внесення 242 тисяч гривень застави.

Про це повідомляє "Громадський ревізор. Бровари".

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За наявною інформацією, на засіданні були присутні й військові.

"Сиділи ми своєю компанією, почали там історії воєнні розповідати. У нас між собою було там чуть на підвищених, так, це було. Але в закладі не було нікого. Ми самі там сиділи. Я розумію, що може ми там трохи неадекватно себе поводили, але ми нікого не чіпали", — почав пояснювати на суді Журавльов.

авторитет журавель суд
Віктор Журавльов на суді. Джерело: Громадський ревізор

Потім, за його словами, до них підійшла офіціантка, яка попросила розрахуватися та покинути заклад через неадекватну поведінку гостей.

"Я розрахувався, але в цей момент мені принесли страву. Я сказав, що ось доїм, і тоді піду. А через десять хвилин з’явилися працівники поліції, які нецензурно заявили, щоб я розрахувався і "валив звідси", — продовжив свою історію підозрюваний.

За словами Журавльова, саме це нібито і спровокувало сутичку з поліціянтами, яка переросла у погрози зброєю. При цьому відомо, що сам Журавльов поводився вкрай агресивно. Він ображав патрульних та нецензурно лаявся, що зафіксували нагрудні камери правоохоронців.

Проте на засідання суду прийшли чинні військовослужбовці, які надали Журавльову позитивні характеристики, як командиру, та були готові взяти його на поруки. ЗМІ наголошує, що форма військових не мала шевронів та розпізнавальних знаків.

Однак історія, яку розповів кримінальний авторитет у суді, не надто вплинула на суддів. У вердикті суд призначив Журавльову перебування під вартою на два місяці з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Нагадаємо, раніше у Броварах правоохоронці затримали Журавльова, який прямо погрожував поліцейським зброєю, та помістили його у СІЗО.

Також ми повідомляли про те, що в Києві судитимуть трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад на свого товариша, тому що хотіли заволодіти криптовалютою.

суд
поліція
гроші
Україна
застава
Кримінал

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