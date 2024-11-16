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В Чернобыле лягушки приспособились к воздействию радиации

16 ноября 2024 13:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Чернобыльской зоне лягушки приспособились к воздействию радиации
Лягушка. Фото иллюстративное: Germán Orizaola/Pablo Burraco
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Авария на Чернобыльской атомной станции, произошедшая в 1986 году, привела к крупнейшему в истории человечества выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду. Новые исследования показали, что для восточной древесной лягушки уровни радиации оказались приемлемыми.

Об этом сообщает IFLScience.

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Хроническое влияние радиации никак не повлияло на продолжительность жизни этих лягушек, стресс или старение.

"Я действительно думаю, что уровни радиации, которые сейчас присутствуют в Чернобыльской зоне отчуждения, недостаточны для того, чтобы нанести заметный вред организмам в дикой природе, по крайней мере в большинстве районов Чернобыля", — сказал автор исследования, постдокторант в Estación Biologica de Doñana Пабло Буррако.

Бурракко был членом команды под руководством Германа Орисаолы, которая проводила полевые работы в Чернобыле в период с 2016 по 2018 год, изучая популяции животных, уделяя особое внимание восточной лягушке. Ученые отобрали более 200 самцов лягушек, отражавших все уровни радиации в этом регионе.

В лаборатории ученые исследовали возраст лягушек, количество поглощенной ими радиации, уровень гормона стресса кортикостерона и определили скорость старения, используя длину теломер в качестве маркера.

Результаты не показали никакой разницы между продолжительностью жизни, скоростью старения и показателями стресса у чернобыльских древесных лягушек по сравнению с живущими в контрольных районах без радиации. Фактически радиации не хватило, чтобы повлиять на организм этого животного.

По словам ученых, их результаты подтверждают роль Чернобыльской зоны как приют для животных. Наблюдения за лягушками подчеркивают также, что они научились адаптироваться к последствиям аварии.

Раньше мы писали, что в Чернобыльской зоне отчуждения высаживают новые леса. В этом году на участках с истощенной почвой, требующих особого ухода, посадили около 70 гектаров молодых деревьев.

Также Новини.LIVE писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС.

авария животные Украина дикие животные Чернобыльская зона

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