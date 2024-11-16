У Чорнобильській зоні жаби пристосувалися до впливу радіації

Жаба. Фото ілюстративне: Germán Orizaola/Pablo Burraco

Аварія на Чорнобильській атомній станції, яка сталася у 1986 році, призвела до найбільшого в історії людства викиду радіоактивних речовин у довкілля. Нові дослідження показали, що для східної деревної жаби рівні радіації виявилися прийнятними.

Про це повідомляє IFLScience.

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Хронічний вплив радіації ніяк не вплинув на тривалість життя цих жаб, стрес чи старіння.

"Я дійсно думаю, що рівні радіації, які нині присутні в Чорнобильській зоні відчуження, є недостатніми для того, щоб спричинити помітну шкоду організмам у дикій природі, принаймні у більшості районів Чорнобиля", — сказав автор дослідження, постдокторант у Estación Biologica de Doñana Пабло Буррако.

Бурракко був членом команди під керівництвом Германа Орісаоли, яка проводила польові роботи в Чорнобилі в період з 2016 по 2018 рік, вивчаючи популяції тварин, приділяючи особливу увагу східній жабі. Вчені відібрали понад 200 самців жаб, які відображали всі рівні радіації у цьому регіоні.

У лабораторії вчені дослідили вік жаб, кількість поглиненої ними радіації, рівень гормону стресу кортикостерону та визначили швидкість їхнього старіння, використовуючи довжину теломер як маркер.

Результати не показали жодної різниці між тривалістю життя, швидкістю старіння та показниками стресу у чорнобильських деревних жаб порівняно з тими, що живуть у контрольних районах без радіації. Фактично, радіації не вистачило, щоб вплинути на організм цієї тварини.

За словами вчених, їхні результати підтверджують роль Чорнобильської зони як притулку для тварин. Спостереження за жабами підкреслюють також те, що вони навчилися адаптуватися до наслідків аварії.

Раніше ми писали, що у Чорнобильській зоні відчуження висаджують нові ліси. Цього року на ділянках із виснаженим ґрунтом, що потребують особливого догляду, посадили близько 70 гектарів молодих дерев.

Також Новини.LIVE писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС.