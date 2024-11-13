Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Чернобыльской зоне отчуждения высадили 70 га нового леса arrow

В Чернобыльской зоне отчуждения высадили 70 га нового леса

13 ноября 2024 08:23
Галина Шподарева - редактор
Чернобыльскую зону отчуждения засаживают деревьями — 70 га нового леса в этом году
В Чернобыльской зоне отчуждения сажают деревья. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа
Галина Шподарева - редактор

В Чернобыльской зоне отчуждения высаживают новые леса. В этом году на участках с истощенной почвой, нуждающихся в особом уходе, посадили около 70 гектаров молодых деревьев. 

Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Читайте также:
Саженец в Чернобыльской зоне
Саженец в Чернобыльской зоне. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа

Засадка лесом Чернобыльской зоны отчуждения

В этом году Государственное специализированное предприятие "Северная Пуща" создало новые лесные насаждения на площади около 70 га.

"Эти участки имеют истощенную почву и требуют особого ухода, поскольку природа не способна самостоятельно восстановить эти территории", — говорится в сообщении. 

Сеянцы высаживали специалисты Государственного специализированного предприятия "Северная Пуща" и работники Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Экологи сажают деревья
Экологи сажают деревья. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа
Засадка деревьями Чернобыльской зоны
Засадка деревьями Чернобыльской зоны. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа

Напомним, на Чернобыльской АЭС должны изучить состояние конструкций объекта "Укрытие" или, как его прозвали в народе, "саркофаг", построенный в ноябре 1986 года, и определить, какие из них нужно немедленно демонтировать, а какие могут еще оставаться какое-то время.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС. Пять минут пребывания рядом могут привести к смерти через два дня.

Чернобыль деревья Чернобыльская зона экология Киевская область лес

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

08:30 Как продолжить отсрочку от мобилизации — инструкция от ТЦК

08:29 Собираются в метро — как киевляне пережидают воздушную тревогу

08:27 В Пентагоне назвали сумму, которая осталась на помощь Украине

08:25 Юношам 16 лет дают формуляр согласия на военную службу — что это

08:23 В Чернобыльской зоне отчуждения высадили 70 га нового леса

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

08:14 Россия не имеет достаточно сил для перелома на Курщине, — ISW

08:07 Трамп назначил Илона Маска на важную должность — что известно

08:02 Мужчина получил штраф за необновление данных — что решил суд

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Новость с видео

08:30 Как продолжить отсрочку от мобилизации — инструкция от ТЦК

08:29 Собираются в метро — как киевляне пережидают воздушную тревогу

08:27 В Пентагоне назвали сумму, которая осталась на помощь Украине

08:25 Юношам 16 лет дают формуляр согласия на военную службу — что это

08:23 В Чернобыльской зоне отчуждения высадили 70 га нового леса

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

08:14 Россия не имеет достаточно сил для перелома на Курщине, — ISW

08:07 Трамп назначил Илона Маска на важную должность — что известно

08:02 Мужчина получил штраф за необновление данных — что решил суд

07:31 Уклонист пытался обжаловать наказание — что решил суд

07:26 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком