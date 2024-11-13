Чернобыльскую зону отчуждения засаживают деревьями — 70 га нового леса в этом году

В Чернобыльской зоне отчуждения сажают деревья. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа

В Чернобыльской зоне отчуждения высаживают новые леса. В этом году на участках с истощенной почвой, нуждающихся в особом уходе, посадили около 70 гектаров молодых деревьев.

Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Столичного округа.

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Саженец в Чернобыльской зоне. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа

Засадка лесом Чернобыльской зоны отчуждения

В этом году Государственное специализированное предприятие "Северная Пуща" создало новые лесные насаждения на площади около 70 га.

"Эти участки имеют истощенную почву и требуют особого ухода, поскольку природа не способна самостоятельно восстановить эти территории", — говорится в сообщении.

Сеянцы высаживали специалисты Государственного специализированного предприятия "Северная Пуща" и работники Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Экологи сажают деревья. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа

Засадка деревьями Чернобыльской зоны. Фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа

Напомним, на Чернобыльской АЭС должны изучить состояние конструкций объекта "Укрытие" или, как его прозвали в народе, "саркофаг", построенный в ноябре 1986 года, и определить, какие из них нужно немедленно демонтировать, а какие могут еще оставаться какое-то время.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС. Пять минут пребывания рядом могут привести к смерти через два дня.