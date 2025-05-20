Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Киев В Дарницком районе Киева прорвало трубу — подробности

В Дарницком районе Киева прорвало трубу — подробности

Ua en ru
Дата публикации 20 мая 2025 17:23
В Киеве на Осокорках прорвало трубу - какая причина
Место прорыва теплосети. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 20 мая, на жилом массиве Осокорки в Дарницком районе, прорвало трубу. Это произошло вблизи детского сада.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

Реклама
Читайте также:

Прорыв трубы в Киеве

В социальных сетях сообщают, что в результате прорыва трубы из-под земли бьет фонтан из воды высотой, как дома.

Выяснилось, что инцидент произошел возле детского сада на Осокорках. По данным "Киевводоканала", повреждение теплосети произошло в результате гидравлических испытаний.

Известно, что на место происшествия вызвали спасательную службу.

Гідравлічні випробування завершилися аварією — фото з місця події
Место прорыва теплосети. Фото: Новини.LIVE
Місце прориву біля дитячого садка: аварійна служба ліквідувала наслідки
Место прорыва трубы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, директор "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что в столице жители задолжали 7 миллиардов гривен за отопление и горячую воду.

В коммунальном предприятии также сообщили, как будут взимать средства с должников.

коммунальные услуги Киев водоснабжение коммунальные службы прорыв
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /