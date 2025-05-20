В Киеве на Осокорках прорвало трубу - какая причина

Место прорыва теплосети. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 20 мая, на жилом массиве Осокорки в Дарницком районе, прорвало трубу. Это произошло вблизи детского сада.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

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В социальных сетях сообщают, что в результате прорыва трубы из-под земли бьет фонтан из воды высотой, как дома.

Выяснилось, что инцидент произошел возле детского сада на Осокорках. По данным "Киевводоканала", повреждение теплосети произошло в результате гидравлических испытаний.

Известно, что на место происшествия вызвали спасательную службу.

Место прорыва теплосети. Фото: Новини.LIVE

Место прорыва трубы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, директор "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что в столице жители задолжали 7 миллиардов гривен за отопление и горячую воду.

В коммунальном предприятии также сообщили, как будут взимать средства с должников.