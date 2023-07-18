В ГБР рассказали, на сколько лет могут посадить судью, сбившего нацгвардейца
Главу Макаровского районного суда Алексея Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на Берестейском проспекте в Киеве, могут посадить на 10 лет. К тому же у него могут забрать водительские права на несколько лет.
Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
Наказание для судьи
По словам Сапьян, если в суде будет доказано, что судья совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, его могут посадить на 10 лет и лишить водительского удостоверения на определенный срок.
"Это производство еще и о том, что у нас нет избранных и тех, кому удастся избежать наказания. Мы не затягиваем процесс. Все происходит в определенные сроки", — рассказала советник по коммуникациям ГБР.
Напомним, в Государственном бюро расследования подтвердили, что сбивший насмерть нацгвардейца судья Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также мы писали, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте. В СИЗО мужчина останется до 21 июля без права внесения залога.
Добавим, судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.