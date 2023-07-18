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В ГБР рассказали, на сколько лет могут посадить судью, сбившего нацгвардейца

18 июля 2023 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГБР рассказали, на сколько лет могут посадить судью, сбившего нацгвардейца
Автомобиль судьи, который сбил нацвагрдийца. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главу Макаровского районного суда Алексея Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на Берестейском проспекте в Киеве, могут посадить на 10 лет. К тому же у него могут забрать водительские права на несколько лет.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Наказание для судьи

По словам Сапьян, если в суде будет доказано, что судья совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, его могут посадить на 10 лет и лишить водительского удостоверения на определенный срок.

"Это производство еще и о том, что у нас нет избранных и тех, кому удастся избежать наказания. Мы не затягиваем процесс. Все происходит в определенные сроки", — рассказала советник по коммуникациям ГБР.

Напомним, в Государственном бюро расследования подтвердили, что сбивший насмерть нацгвардейца судья Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте. В СИЗО мужчина останется до 21 июля без права внесения залога.

Добавим, судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

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