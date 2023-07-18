Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У ДБР розповіли, на скільки років можуть посадити суддю, який збив нацгвардійця arrow

У ДБР розповіли, на скільки років можуть посадити суддю, який збив нацгвардійця

18 липня 2023 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДБР розповіли, на скільки років можуть посадити суддю, який збив нацгвардійця
Автомобіль судді, який збив нацвагрдійця. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голову Макарівського районного суду Олексія Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на Берестейському проспекті в Києві, можуть посадити на 10 років. До того ж у нього можуть забрати водійські права на декілька років.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Покарання для судді

За словами Сапьян, якщо в суді буде доведено, що суддя скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння, то його можуть посадити на 10 років та позбавити водійського посвідчення на певний термін. 

"Це провадження ще й про те, що у нас немає обраних і тих, кому вдасться уникнути покарання. Ми не затягуємо процес. Все відбувається у визначених термінах", — розповіла радниця з комунікацій ДБР.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідування підтвердили, що суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також ми писали, що Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 21 липня без права внесення застави.

Додамо, суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз