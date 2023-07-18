У ДБР розповіли, на скільки років можуть посадити суддю, який збив нацгвардійця

Автомобіль судді, який збив нацвагрдійця. Фото: ДБР

Голову Макарівського районного суду Олексія Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на Берестейському проспекті в Києві, можуть посадити на 10 років. До того ж у нього можуть забрати водійські права на декілька років.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Покарання для судді

За словами Сапьян, якщо в суді буде доведено, що суддя скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння, то його можуть посадити на 10 років та позбавити водійського посвідчення на певний термін.

"Це провадження ще й про те, що у нас немає обраних і тих, кому вдасться уникнути покарання. Ми не затягуємо процес. Все відбувається у визначених термінах", — розповіла радниця з комунікацій ДБР.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідування підтвердили, що суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також ми писали, що Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 21 липня без права внесення застави.

Додамо, суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.