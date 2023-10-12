В некоторых района Киева звучит сирена: что произошло
Сегодня, 12 октября, в некоторых районах Киева звучала сирена. Официально воздушную тревогу в столице не объявляли.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сирена в Киеве
Сирену в столице было слышно примерно в 10:53. Местные говорят, что она звучала на Арсенальной.
Вероятно, произошел сбой, однако власти города еще не предоставили никаких комментариев по поводу инцидента.
Напомним, сегодня, 12 октября, спецназовцы полиции КОРД задержали в Киеве вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр. В результате инцидента никто не пострадал.
Также мы писали, что в метрополитене Киева в пиковое время мужчина упал на рельсы. В результате этого инцидента пришлось на время остановить движение поездов. Сам мужчина не пострадал.
Добавим, вчера утром, 11 октября, в Киеве трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Кибальчича и Дашкевича.