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В некоторых района Киева звучит сирена: что произошло

12 октября 2023 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых района Киева звучит сирена: что произошло
Официально воздушную тревогу не объявляли
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 октября, в некоторых районах Киева звучала сирена. Официально воздушную тревогу в столице не объявляли.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сирена в Киеве

Сирену в столице было слышно примерно в 10:53. Местные говорят, что она звучала на Арсенальной.

Вероятно, произошел сбой, однако власти города еще не предоставили никаких комментариев по поводу инцидента.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 12 октября, спецназовцы полиции КОРД задержали в Киеве вооруженного мужчину, захватившего бизнес-центр. В результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что в метрополитене Киева в пиковое время мужчина упал на рельсы. В результате этого инцидента пришлось на время остановить движение поездов. Сам мужчина не пострадал.

Добавим, вчера утром, 11 октября, в Киеве трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Кибальчича и Дашкевича.

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