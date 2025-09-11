В Деснянской РГА оценили масштабы теневых доходов маршруток
В Киеве через маршрутки ежегодно проходит около 8 миллиардов гривен наличными. И именно это, по мнению председателя Деснянской РГА Максима Бахматова, блокирует введение безналичной оплаты.
Об этом он заявил в эфире программы "Київського часу".
Коррупция в маршрутках Киева
По его словам, ситуация с маршрутками является показательной, ведь они до сих пор работают исключительно за наличные.
"Вы же знаете, что они также за наличные работают? Потому что примерно 8 миллиардов гривен наличных проходит через маршрутки Киева, и никто не хочет внедрять оплату карточкой", — подчеркнул Бахматов.
Чиновник отметил, что такая система создает пространство для коррупции и не позволяет внедрить цифровые инструменты, которые сделали бы работу общественного транспорта более прозрачной и конкурентной.
Напомним, что ранее председатель Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что Троещина пока остается фактически без надлежащего сообщения с центром города.
Кроме того, он добавил, что на Троещине в Киеве около 80% лифтов находятся в аварийном состоянии. Их планируют постепенно ремонтировать.
