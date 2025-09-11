Видео
В Деснянской РГА оценили масштабы теневых доходов маршруток

В Деснянской РГА оценили масштабы теневых доходов маршруток

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 16:11
В Деснянской РГА оценили масштабы теневых доходов маршруток
Маршрутки на обочине. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве через маршрутки ежегодно проходит около 8 миллиардов гривен наличными. И именно это, по мнению председателя Деснянской РГА Максима Бахматова, блокирует введение безналичной оплаты.

Об этом он заявил в эфире программы "Київського часу".

Коррупция в маршрутках Киева

По его словам, ситуация с маршрутками является показательной, ведь они до сих пор работают исключительно за наличные.

"Вы же знаете, что они также за наличные работают? Потому что примерно 8 миллиардов гривен наличных проходит через маршрутки Киева, и никто не хочет внедрять оплату карточкой", — подчеркнул Бахматов.

Чиновник отметил, что такая система создает пространство для коррупции и не позволяет внедрить цифровые инструменты, которые сделали бы работу общественного транспорта более прозрачной и конкурентной.

Напомним, что ранее председатель Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что Троещина пока остается фактически без надлежащего сообщения с центром города.

Кроме того, он добавил, что на Троещине в Киеве около 80% лифтов находятся в аварийном состоянии. Их планируют постепенно ремонтировать.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
