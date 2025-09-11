У Деснянській РДА оцінили масштаби тіньових доходів маршруток
У Києві через маршрутки щороку проходить близько 8 мільярдів гривень готівкою. І саме це, на думку голови Деснянської РДА Максима Бахматова, блокує запровадження безготівкової оплати.
Про це він заявив в ефірі програми "Київський час".
Корупція у маршрутках Києва
За його словами, ситуація з маршрутками є показовою, адже вони й досі працюють виключно за готівку.
"Ви ж знаєте, що вони також за готівкою працюють? Бо приблизно 8 мільярдів гривень готівки проходить через маршрутки Києва, і ніхто не хоче впроваджувати оплату карткою", — наголосив Бахматов.
Посадовець зазначив, що така система створює простір для корупції та не дозволяє впровадити цифрові інструменти, які зробили б роботу громадського транспорту прозорішою та конкурентнішою.
