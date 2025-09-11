У Деснянській РДА оцінили масштаби тіньових доходів маршруток

Маршрутки на узбіччі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві через маршрутки щороку проходить близько 8 мільярдів гривень готівкою. І саме це, на думку голови Деснянської РДА Максима Бахматова, блокує запровадження безготівкової оплати.

Про це він заявив в ефірі програми "Київський час".

Корупція у маршрутках Києва

За його словами, ситуація з маршрутками є показовою, адже вони й досі працюють виключно за готівку.

"Ви ж знаєте, що вони також за готівкою працюють? Бо приблизно 8 мільярдів гривень готівки проходить через маршрутки Києва, і ніхто не хоче впроваджувати оплату карткою", — наголосив Бахматов.

Посадовець зазначив, що така система створює простір для корупції та не дозволяє впровадити цифрові інструменти, які зробили б роботу громадського транспорту прозорішою та конкурентнішою.

Нагадаємо, що раніше голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив, що Троєщина наразі залишається фактично без належного сполучення з центром міста.

Крім того, він додав, що на Троєщині у Києві близько 80% ліфтів перебувають у аварійному стані. Їх планують поступово ремонтувати.